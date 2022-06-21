MKE Genel Müdürü: SADAT'la hiçbir şekilde alışverişimiz olmadı

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) AŞ Genel Müdürü Yasin Akdere, şirketin Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ ile (SADAT) hiçbir şekilde alışverişi olmadığını belirtti.

Şirketin 2019-2020 yılları hesapları, TBMM KİT Komisyonunda görüşüldü.

MKE AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin Dere, burada yaptığı konuşmada, kurumun geçen yıl şirkete dönüştüğünü anımsattı.

Devlet denetimi altında özel sektör dinamizmi ve esnekliği, nitelikli personel istihdamı ve daha rekabetçi bir yapının kurumda hakim olduğunu ifade eden Dere, şirketin 1982 işçi, 943 teknik ve idari personelle faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi.

Şirketin 2021'de 4 milyar 175 milyon lira satış, 1 milyar 790 milyon lira kar elde ettiğini kaydeden Dere, "Yatırım kalemlerimiz, ciromuz 2022 ve 2023'te katlanarak artmaya devam edecek." dedi.

- 6,6 milyar lira ciro hedefi

MKE AŞ Genel Müdürü Yasin Akdere de dışa bağımlılığı bitirecek teknolojilere yatırım yapan, teknoloji üretimi noktasında sektörü yönlendiren, anahtar teknolojileri geliştiren, özel sektör iş birliğiyle rekabetçi ve dinamik, Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet güçlerinin tüm ihtiyaçlarını karşılayan ve ihracat gerçekleştiren bir yapıyı hayata geçirmek için çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

Silah, mühimmat, roket/patlayıcı/kimyasal ve makine/malzeme olmak üzere 4 ana alanda faaliyet gösterdiklerini aktaran Akdere, bu yıl 6,6 milyar liralık ciro hedeflediklerini kaydetti. Yasin Akdere, elde edecekleri karı da yatırım ve Ar-Ge harcamalarına yönlendirdiklerini dile getirdi.

Yasin Akdere, "Hedefimiz 5 sene içerisinde MKE AŞ'nin dünyadaki ilk 10 savunma sanayisi şirketi arasına girmesidir." diye konuştu.

Komisyon üyelerinin değindiği konulara ilişkin de bilgiler veren Akdere, "MKE ürünlerinin SADAT tarafından satılıp satılmadığı" sorusunu, "Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu veya Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ'nin SADAT'la hiçbir şekilde alışverişi olmamıştır. SADAT veya yöneticilerinin özel şirketi dahil olmak üzere hiçbirine temsilcilik verilmemiştir." şeklinde yanıtladı.

Akdere, Eti Maden ile gündemlerindeki çeşitli projeler için iş birliği arayışında olduklarını ifade etti.

Görüşmelerin ardından MKE AŞ'nin 2019 ve 2020 yılı hesapları ibra edildi.