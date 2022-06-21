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Meslek lisesinde okuyanların ailesine aylık 500 lira verilecek

Gaziantep'te Mesleki Eğitim Merkezi Öğrencilerini Destekleme İşbirliği protokolü imza töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı (MEB) Mahmut Özer, bugün kadın şiddetten bahsedenlerin 28 Şubat sürecinde başörtüsünden dolayı kız çocuklarının okuyamamasına ses çıkarmadığını belirterek, "28 Şubat sürecinin mesleki eğitim merkezlerinden uzaklaştırdığı başarılı öğrenciler artık mesleki eğitim merkezlerine gitmeye başladı" dedi. Öte yandan, imzalanan protokolle, meslek lisesinde okuyanlara aylık 500 lira destek verilecek.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 21 Haziran 2022 23:41
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Meslek lisesinde okuyanların ailesine aylık 500 lira verilecek

Milli Eğitim Bakanlığı, Şahinbey Belediyesi ve Gaziantep Valiliği ile Mesleki Eğitim Merkezi Öğrencilerini Destekleme İşbirliği protokolü imzaladı. Akkent Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen imza törenine Bakan Özer, Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe'nin yanı sıra çok sayıda bürokrat ve oda başkanı katıldı. Protokol törenine öğrenciler ve vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Program mesleki eğitim programlarıyla ilgili sinevizyon gösteriyle başladı.

"Bu projenin maliyeti 250 milyon lira"

Toplumların gelişmesinin eğitimle mümkün olacağını söyleyen Başkan Mehmet Tahmazoğlu, "Geçen yıl mesleki eğitime devam öğrenci sayısı bin 320 iken bugün itibarıyla 8 bin 273 sayısına ulaşmıştır. Şu anda ilçe bazında mesleki eğitime devam öğrenci sayısı en çok Şahinbey'dedir. Bu protokolle birlikte devletin gençlere verdiği aylık asgari ücretin yüzde 30'una ilaveten 4 yıllık eğitim süresi boyunca aylık 500 lira para yatıracağız. Özellikle annelerin hesabına yatıracağız. Önümüzdeki yıl 2022-2023 eğitim yılında ise bu rakam 600 liraya çıkacak. Ardından bu miktar 700'e çıkacak. Bu projenin şu andaki maliyeti 250 milyon lira civarında olacak. Fakat bu projenin önü açık. Herhangi bir rakam sınırlamasına gitmiyoruz. Şuan 8 bin öğrenci var ama yarın 10 bin olursa yine bu desteği sağlayacağız. Yeter ki öğrencilerimiz meslek sahibi olup kendi işini ve yuvasını kursun" ifadelerini kullandı.

"İstanbul'dan sonra en çok yatırım alan il Gaziantep'tir"

Daha önce Gaziantep'e yaptığı ziyarette bu salonda mesleki eğitimin bölge değerlendirme toplantısının yapıldığını hatırlatan Bakan Özer, "Gaziantep gerçekten benim şehrim. Geleceğimizi inşa edecek gençlerimizin her türlü imkandan faydalanması için her türlü desteği verdiğimiz bir kadim şehir. Gerçekten hızlı bir şekilde Gaziantep'imizin eğitimiyle ilgili kronikleşen sorunlarını çözmek için devasa yatırım yapıyoruz. İstanbul'dan sonra en çok yatırım yaptığımız il Gaziantep'tir. Gaziantep'te artık okullaşma oranıyla ilgili sorunlardan değil yeni projelerden bahsedeceğiz. Son 20 yıl diğer alanlarda olduğu gibi eğitimlerde de devasa yatırım yapıldığı bir dönem oldu. İster Gaziantep olsun, ister Cizre ister Silopi olsun. Türkiye'nin neresinde olursa olsun bu memleketin evlatlarının eğitime çok kolay erişebilmesi için çok büyük yatırımlar yaptık" ifadelerini kullandı.

"28 Şubat'ta kızların başörtüsünden dolayı eğitim görememesine ses çıkarmadılar"

2000'li yılların öncesinde toplumsal mühendislik projeleri sonucu ortaya çıkan eğitim politikalarıyla bu vatanın evlatlarının eğitime erişiminin engellendiğini ifade eden Bakan Özer, "Bugünlere nasıl geldiğimizi, hafızaları tazelemekte çok fayda var. Bu ülkede kız çocuklarımızın eğitime erişiminde başörtüsü engeli vardı. Kız çocuklarımız başörtüsünden kıyafetinden dolayı eğitime erişemiyordu. Bu sorun bu dönemde çözüldü. Bugün kadına şiddetten bahsedenler kızlarımızın eğitim hakkı ellerinden alındığı o dönemde hiç konuşmuyordu. İşte bu dönem halkıyla bütünleşen bir hükümetler dönemine şahitlik etti. Başörtüsünün ötesinde en çok tahribat oluşturan uygulamalardan biri katsayı uygulamasıydı. Din ve mesleki lise mezunlarının yükseköğretime erişimini engelleyen bir uygulamaydı. Bugün iş gücü piyasamızın yaşadığı 'Aradığım elemanı, çırağı bulamıyorum' sorununun mimarları katsayı uygulamasını ortaya koyanlardır. Bu dönemde katsayı uygulamasının oluşturduğu tahribatlar tamir edildi" diye ekledi.

"28 Şubat'ın uzaklaştırdığı öğrenciler artık meslek liselerine gitmeye başladı"

Son 20 yılın eğitime erişimin maksimum düzeye çıkarıldığı bir dönem olduğunu dile getiren Özer, "AK Parti 2002'de iktidar oldu ama katsayı uygulaması 2012 yılında kaldırılabildi. Çünkü ne zaman harekete geçilse dava açtılar. Bu zorlu sürecin kahramanı Cumhurbaşkanımıza teşekkür etmek tüm toplumun borcudur. Bu ülkenin güzel insanları için sadece Gaziantep'te değil 81 ilde tüm illerde seferberlik halindeyiz. Mesleki eğitim merkezlerinin güçlendirilmesiyle ilgili çok önemli adımlar attık. MEB artık sektörün temsilcileriyle birlikte sistemi dizayn ediyor. İşte bu dönüşüm kısa sürede tüm sahada iş gücü piyasamızın temsilcileri tarafından memnuniyetle karşılandı. Artık mesleki eğitimde bambaşka hikayeler konuşuyoruz. 28 Şubat sürecinin mesleki eğitim merkezlerinden uzaklaştırdığı başarılı öğrenciler artık mesleki eğitim merkezlerine gitmeye başladı. Fen lisesine giden öğrencilerden daha fazla puan alan öğrenciler mesleki eğitim liselerin gitmeye başladı. Meslek lisesi öğrencilerinin almış olduğu puan artmaya başladı. Geçmiş uygulamaların uzaklaştırdığı öğrenciler gerçek destinasyonuna ulaşmaya başladı" ifadelerine yer verdi.

"Meslek liselerinde 1,5 milyar liralık gelir hedefliyoruz"

2022 yılında mesleki liselerde 1,5 milyar liralık gelir hedeflediklerini vurgulayan Özer, "2021 de öğrencilere dağıttığımız pay 50 milyon liranın üzerindeydi. Bu yıl 100 milyon liranın üzerine çıkacağız. Artık meslek liselerimizde Ar-Ge merkezimiz var ve ihracat yapmaya başladı. Gaziantep'teki meslek lisemiz Türkiye birincisi oldu. İnşallah İstanbul'dan sonra hedefimiz 2022 yılı içerisinde döner sermaye gelirinde Gaziantep'in ikinci olması. Mesleki eğitimde en önemli açılımımız mesleki eğitim merkezlerini güçlendirilmesi oldu. Bu okullardaki öğrencilerimiz haftada 1 gün okula gidiyor. 4 günde gerçek iş yerlerinde çalışıp tecrübe kazanıyorlar. Mesleki eğitim merkezlerinde eğitim gören öğrencilere verilen asgari ücretin yüzde 30'nu üzerimize aldık. Bu değişiklik de mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenci sayısını 3 katına çıkardı" dedi.

"Mesleki eğitim liselerinde eğitim gören öğrenci sayısı katsayı uygulamasının 2 katına çıktı"

Katsayı uygulamasından önce mesleki eğitimin bu ülkede çok güzel noktalarda olduğunu aktaran Özer, "O dönem Türkiye genelinde mesleki eğitim gören öğrenci sayısı 249 bin 777'ydi. Bugün katsayı uygulamasından önceki rakamı bile ikiye katladı. Bugün 28 Şubatın katsayı uygulamasıyla mesleki eğitime verilen zararı değil bambaşka hikayeleri konuşuyoruz. 1 milyon gencimizi mesleki eğitimle buluşturacağız. Bu genç nüfus işsizliğini de ciddi düzeyde azaltacaktır. Gaziantep de bu noktada rol model olacak bir şehrimiz olacak. Gaziantep'te mesleki eğitim gören öğrenci sayısı 6 ayda 3 bin 500'lerden 23 bine ulaşmış. Artış güzel ama bu rakam Gaziantep'e yakışmıyor. Vali Bey '50 bine çıkacak' dedi. Ama bakan 75 bin der. 2022 yılı sonuna kadar bu rakama ulaşmak istiyoruz. Bu noktada Şahinbey Belediyemizin yaptığı bu fedakarlık tüm Türkiye'ye örnek olmalıdır. Ben onlara çok teşekkür ediyorum. İnşallah Gaziantep'te atmış olduğumuz bu tohum büyüyerek artacaktır. Hayra vesile olan, hayrı yapmış gibidir. Burada atılan tohum sadece Gaziantep'i değil, tüm Türkiye'yi etkileyecektir. İnşallah el ele verirsek sadece mesleki eğitimde değil tüm alanlarda çok güzel sonuçlar alacağız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokolün imza töreni gerçekleştirildi.

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