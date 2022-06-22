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Marmaris'teki orman yangını devam ediyor

Gece boyunca yangına karadan müdahale eden ekiplere vatandaşlar da yangın söndürme tüpleri ile destek verdi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Haziran 2022 10:10
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Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan devam ediyor.

Gece boyunca karadan müdahale edilen yangına sabahın ilk saatlerinden itibaren havadan da müdahale edilmeye başlandı.

Alevlere, karadaki çalışmaların yanı sıra 20 helikopter ve 14 uçak ile müdahale ediliyor.

AFAD Mobil Koordinasyon Tırı ile 2 adet mobil baz istasyonu da bölgeye sevk edildi. Muğla Emniyet Müdürlüğü'ne ait 7 adet TOMA da çalışmalara destek verdi.

Başta İzmir, Antalya illerden de çok sayıda orman ekibi Muğla'ya yönlendirildi. Bördübet mevki çevresindeki yerleşimlerde ekipler arazöz ve iş makineleriyle önlem aldı.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

İlk müdahale 8 dakika içinde yapıldı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da helikopterle yangın bölgesinde incelemede bulundu.

Bakan Kirişci, yangına ilişkin yaptığı açıklamada, "Marmaris'teki yangını Yangın Yönetim Merkezimizden takip ediyoruz. Yangın 20.02'de başladı. 20.10'da ilk müdahale yapıldı. Devletimiz tüm kurumlarıyla teyakkuz halinde yangına müdahale ediyor" sözlerine yer verdi.

İki bakan yangını yerinde takip ediyor

Yerleşim alanına yakın evler tahliye edildi

Yangın nedeniyle bölgeye yakın yerleşim alanındaki evler tahliye edildi.

Evleri gezen jandarma ve polis ekipleri, vatandaşların dumandan ve yangından etkilenmemeleri için evlerini boşaltmaları yönünde uyarıda bulundu. Vatandaşlar evlerini ve ahırlarda bulunan hayvanlarını boşaltmaya başladı. Bazı mahalle sakinleri ise evlerinin yanacağı endişesiyle gözyaşı döktü.

Yangını İHA tespit etti

KAPAT [X]

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yangını Deniz Kuvvetleri'ne ait İHA tespit etti.

Açıklamada, "Deniz Kuvvetlerimize ait İHA tarafından Marmaris Yedi Adalar bölgesinde tespit edilen yangın hemen Orman Genel Müdürlüğüne bildirilmiş, Muğla Valiliğinin talebi üzerine yangın söndürme çalışmalarına destek için iş makinesi, yangın söndürme araçları ve personel görevlendirilmiştir" bilgisi verildi.

İletişim Başkanlığından dezenformasyon uyarısı

Öte yandan İletişim Başkanlığı, yangınla ilgili dezenformasyon, provokasyon ve manipülasyona karşı uyardı.

Başkanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Marmaris'te süren ve devletimizin tüm imkanlarıyla, kurum ve kuruluşlarımızın en üst düzeyde koordinasyonuyla müdahale ettiği yangın üzerinden kamu düzenimizi hedef alan her tür dezenformasyon, provokasyon ve manipülasyona karşı resmi kanalların takip edilmesi önem arzetmektedir" denildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına gece boyunca karadan müdahale edildi.

Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın devam ediyor.

Yangına çeşitli illerden gelen çok sayıda arazözün yanı sıra 1500'e yakın işçi müdahale etti.

Ekipler, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.

Bölgeye gelen vatandaşlar da yangın söndürme tüpleri ile alevlere müdahale etti.

Marmaris'teki bir otelde çalışan Anıl Demirtaş, otelindeki çok sayıda tüpü bir otomobile koyarak iş arkadaşlarıyla yangına müdahale ettiklerini belirtti.

Demirtaş, ayrıca ekiplere su ve ayran dağıttıklarını kaydetti.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan devam ediyor.

Gece boyunca karadan müdahale edilen yangına sabahın ilk saatlerinden itibaren havadan da müdahale edilmeye başlandı.

Alevlere, karadaki çalışmaların yanı sıra 20 helikopter ve 14 uçak ile müdahale ediliyor.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da helikopterle yangın bölgesinde incelemede bulundu.

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