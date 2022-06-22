Marmaris'teki orman yangını devam ediyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına gece boyunca karadan müdahale edildi.

Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın devam ediyor.

Yangına çeşitli illerden gelen çok sayıda arazözün yanı sıra 1500'e yakın işçi müdahale etti.

Ekipler, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.

Bölgeye gelen vatandaşlar da yangın söndürme tüpleri ile alevlere müdahale etti.

Marmaris'teki bir otelde çalışan Anıl Demirtaş, otelindeki çok sayıda tüpü bir otomobile koyarak iş arkadaşlarıyla yangına müdahale ettiklerini belirtti.

Demirtaş, ayrıca ekiplere su ve ayran dağıttıklarını kaydetti.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan devam ediyor.

Gece boyunca karadan müdahale edilen yangına sabahın ilk saatlerinden itibaren havadan da müdahale edilmeye başlandı.

Alevlere, karadaki çalışmaların yanı sıra 20 helikopter ve 14 uçak ile müdahale ediliyor.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da helikopterle yangın bölgesinde incelemede bulundu.