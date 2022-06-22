Veliaht Prens Selman Türkiye'ye geliyor

Prens Selman geniş bir heyetle Ankara'ya gelecek. BaşkanErdoğan ve Veliaht Prens Selman Beştepe'de başbaşa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek. Ziyaret kapsamında enerji, savunma sanayi ve tarım alanlarında anlaşmalar imzalanması bekleniyor.

Veliaht Prens Selman'ın ziyareti öncesi öncü heyetler Türkiye'ye geldi. Prens Selman Türkiye ziyareti öncesinde Mısır ve Ürdün'e gitti. Ankara'da gerçekleşecek görüşmelerde de ikili ve bölgesel konuların yanı sıra sağlık, enerji, gıda güvenliği, tarım teknolojileri, savunma sanayi, finans, ticaret, turizm, müteahhitlik, gayrimenkul gibi kritik alanlarda anlaşmalar imzalanması planlanıyor.

BETÜL USTA