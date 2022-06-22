Sözleşmeli er, eski nişanlısına 'su saatine bakacağız' yalanıyla kezzap atmış





Çumra ilçesindeki bir markette kasiyer olarak çalışan Merve Küçüktekin (28), sevgili olduğu sözleşmeli er Sabit Türk (26) ile 1 yıl önce nişanlandı. Ancak, Türk'ün kendisine psikolojik şiddet uygulaması üzerine, 3 ay sonra ayrıldı. Ayrılmayı kabul etmeyen Sabit Türk, genç kadını tehdit etmeye başladı. Reddedilince de geçen Pazar, üzerine kezzap atarak yaktı. Yüzünde, sırtında, kolunda ve vücudunun bir çok yerinde ciddi yanıklar oluşan Merve Küçüktekin, Konya Şehir Hastanesi Yanık Servisi'nde tedavi altına alındı. Ilgın ilçesinde yakalanan Sabit Türk ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ÖLÜMLE TEHDİT EDİYORDU

Gözlerini bile açmakta güçlük çeken Küçüktekin, dehşet anlarını SABAH'a anlattı. "Nişanlanmadan önce de bana psikolojik şiddet uygulamıştı. O dönemde koruma kararı da aldırmıştım. Nişanlandıktan sonra da devam edince ayrıldım. 'Ben düzeldim, eskisi gibi olmayacağım, sana zarar vermeyeceğim' diyerek barışmak istedi. Bende hep reddettim. Bunu hazmedemedi.

TOLGA YANIK