Emekli Albay Levent Göktaş'ın kaçış planı

Ankara'da evinin önünde 18 Aralık 2002'de suikaste uğrayan akademisyen Necip Hablemitoğlu soruşturma dosyası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından raftan indirildi. Suikastın olduğu güne ilişkin tanık ifadeleri yeniden alınarak tüm şüphelilere ilişkin HTS kayıtları incelendi ve olayla ilgisi olabilecek şüphelilere ulaşıldı.

Bu kapsamda Ukrayna'da firari olan Nuri Gökhan Bozkır hakkında İnterpol araması çıkartıldı. Bozkır, Milli İstihbarat Teşkilatının operasyonuyla Türkiye'ye getirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Nuri Gökhan Bozkır ile birlikte diğer şüphelilere yönelik tespitler yaptı.

Şimdiye kadar iki dalga yapılan operasyonlarda eski asker Bozkır, Enver Antaylı ile Mustafa Levent Göktaş'ı cinayet için görüştürdüğü değerlendirilen Aydın Köstem, Göktaş ile birlikte hareket eden özel kuvvetlerde görevli emekli asker Mehmet Narin, suikastın tetikçisi olduğu değerlendirilen Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ve azmettiriciler arasındaki Fikret Emek tutuklandı. Suikastın planlayıcısı olduğu iddia edilen dönemin özel kuvvetler komutanlığında MAK Alay Komutanı Mustafa Levent Göktaş ise firar etti.

ADIM ADIM TAKİP

Mustafa Levent Göktaş'ın yaptığı kaçış planının detaylarına ve kaçış görüntülerine ilk kez SABAH ulaştı. İkinci dalga operasyonun başladığı 8 Haziran sabahı Mustafa Levent Göktaş'ın İstanbul Maslak'taki kızının evine, ikamet adresi olarak bildirdiği Ankara'daki ofisine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından eş zamanlı baskın yapıldı.

Göktaş, iki adreste de bulunamadı. Göktaş'ın kızının oturduğu sitede başka bir daire kiraladığını tespit eden polis, bu adrese gitti ancak zanlının çoktan firar ettiği belirlendi. Sitenin güvenlik kamerası kayıtlarından kaçtığı belirlenen Göktaş'ın o andan itibaren adım adım izi sürülmeye başladı. İstanbul'da aranmaya başlayan zanlının, kendi aracıyla bir şirkete gittiği, daha sonra da bir restoranda iki işbirlikçi ve bir avukat ile kaçış planı yaptığı ortaya çıktı.



BIYIKLARINI RESTORANIN TUVALETİNDE KESMİŞ

Buluştuğu işbirlikçiler A.G, Y.Ö. ve avukat K.E. ile kaçış planının detaylarını restoranda yapan Göktaş, restoranın tuvaletinde ise tanınmamak için bıyıklarını kesti. Göktaş'ın yakalanması için oluşturulan özel ekip, Göktaş'ın işbirlikçilerle birlikte Antalya'ya gittiğini tespit etti. İşbirlikçilerin yaşadığı adresleri tespit eden Ankara ve Antalya Emniyetine bağlı polis ekipleri A.G.'nin evine baskın yaptı. A.G.'nin evinde zanlı bulunamazken, polis işbirlikçi A.G. ile Ö.Y.'yi gözaltına aldı.

Polisteki sorgularında Mustafa Levent Göktaş'ın A.G.'nin baskın yapılan evin bulunduğu bölgedeki başka bir evde saklandığını itiraf etmesi üzerine bu adrese de operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda Göktaş'ın A.G.'nin evine baskın yapıldığını fark ederek kaçtığını belirlendi.

SAKLANMAK İÇİN PEŞİN PARAYLA 6 AYLIK VİLLA KİRALAMIŞ

Yakalanan işbirlikçilerin sorgularında Göktaş'ın Antalya'daki işbirlikçilerden 6 aylığına villa kiralamasını istediği, nakit parayla saklanmak için villanın kiralandığı belirlendi. Göktaş'ın işbirlikçilerden kendisini yurtdışına kaçırmaları için yardım istediği öğrenildi.

Aynı zamanda avukatlık yapan Göktaş'ın saklanacağı 6 aylık süre zarfında soruşturma dosyasının 20 yılı aşarak zaman aşımına uğratma düşüncesinin olduğu, ancak hukukçuların Göktaş'ın dosyasında zaman aşımını kesen sebeplerin bulunduğu, bu nedenle soruşturma dosyasının zaman aşımına uğramayacağını belirtti.

SOKAKLARDA SIRT ÇANTASIYLA GEZİYOR

Özel ekip, Antalya'da yüzlerce güvenlik kamerasını izledikten sonra, Göktaş'ın bıyıkları kesilmiş halde Antalya'da sırt çantasıyla sokaklarda dolaştığını belirledi. Operasyonun ilk gününden itibaren Antalya'ya gelen Göktaş'ın 15 Haziran'a kadar Antalya'da kaldığını, burada yakalanacağını anlayınca da yeniden İstanbul'a kaçtığını belirledi.

ŞEHİR DEĞİŞTİRİRKEN ÖNCÜ ARAÇ KULLANMIŞ

Polisin ensesinde olduğunu ve her an yakalanacağını hisseden Göktaş, Antalya'da iki araç kiraladıktan sonra tekrar yola çıktı. Polis uygulama noktalarında yakalanmamak için öncü araç kullandığı tespit edilen zanlının İstanbul'a gelerek bir işbirlikçinin evinde kaldığını tespit etti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla eve baskın yapan polis, zanlının 1 gece burada kaldıktan sonra taksiyle Anadolu yakasındaki Üsküdar'da bulunan büyük bir şirketin merkezine gittiğini tespit etti.

Göktaş'ın yakalanması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla şirket binasına da operasyon düzenleyen polis, Göktaş'ı burada da bulmadı.

Göktaş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda Ankara Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel ekip tarafından tüm Türkiye'de aranıyor.

İŞBİRLİKÇİLERE SORUŞTURMA

Türkiye genelindeki güvenlik birimlerine fotoğrafları dağıtılan şüphelinin yakalanması için Hudut kapıları da teyakkuza geçirildi. Zanlının fotoğrafları hudut kapılarına gönderilerek Göktaş'ın varsa yurtdışına kaçış planı engellenmeye çalışıldı.

Hablemitoğlu suikastının azmettiricisi olarak aranan Mustafa Levent Göktaş'ın kaçmasına ve saklanmasına yardım eden kişiler hakkında "kaçmaya imkan sağlama" suçundan soruşturma başlatıldı. Zanlılar gözaltına alınarak ifadeleri alınırken, Göktaş'a yardım eden avukat K.E. hakkında da aynı suçtan soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.

HALİT TURAN