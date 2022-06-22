Emekli Albay Levent Göktaş'ın kaçış planı

Marmaris'teki orman yangını devam ediyor
Marmaris'teki orman yangını devam ediyor
FETÖ soruşturması kapsamında 6 polis meslekten ihraç edildi
FETÖ soruşturması kapsamında 6 polis meslekten ihraç edildi
Benzine 25 kuruş indirim bekleniyor
Benzine 25 kuruş indirim bekleniyor
6 üniversite 177 akademik personel alacak
6 üniversite 177 akademik personel alacak
AK Parti kulislerinde konuşuluyor: Seçim erkene çekilebilir!
AK Parti kulislerinde konuşuluyor: Seçim erkene çekilebilir!
MSB duyurdu, iki şehit haberi geldi
MSB duyurdu, iki şehit haberi geldi
İki bakan, orman yangınının devam ettiği Marmaris'e gidiyor
İki bakan, orman yangınının devam ettiği Marmaris'e gidiyor
Meslek lisesinde okuyanların ailesine aylık 500 lira verilecek
Meslek lisesinde okuyanların ailesine aylık 500 lira verilecek
Tarımda üretim modellememiz yok!
Tarımda üretim modellememiz yok!
Çapa Tıp birincisinin ayakta alkışlanan konuşması: Bu diyarda kalacağız
Çapa Tıp birincisinin ayakta alkışlanan konuşması: Bu diyarda kalacağız
Mahallenin kariyer danışmanı muhtar 1000 kişiye iş buldu
Mahallenin kariyer danışmanı muhtar 1000 kişiye iş buldu
TBMM Genel Kurulu 1 Temmuz'da tatile girmeyecek
TBMM Genel Kurulu 1 Temmuz'da tatile girmeyecek
EPDK Başkanından 'elektrikte zam olacak' iddialarına yanıt
EPDK Başkanından 'elektrikte zam olacak' iddialarına yanıt
Benzin ve motorine vergi indirimi gelecek mi? İşte hükümetin planı
Benzin ve motorine vergi indirimi gelecek mi? İşte hükümetin planı
Bakan Yanık duyurdu: Pınar Gültekin kararına Bakanlık da itiraz edecek
Bakan Yanık duyurdu: Pınar Gültekin kararına Bakanlık da itiraz edecek
Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda fiyat istikrarı vurgusu
Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda fiyat istikrarı vurgusu
İçişleri Bakanlığının 657 hizmetinden 623'ü e-Devlet'te
İçişleri Bakanlığının 657 hizmetinden 623'ü e-Devlet'te
İTO Başkanı: Bize bağlı fırınlarda ekmek 3 TL
İTO Başkanı: Bize bağlı fırınlarda ekmek 3 TL
Bakan Özer: 28 Şubat ürünü eğitim politikası bu ülkeyi mahvetti
Bakan Özer: 28 Şubat ürünü eğitim politikası bu ülkeyi mahvetti
Hak-İş Başkanı: Asgari ücret tespit komisyonu derhal toplanmalıdır
Hak-İş Başkanı: Asgari ücret tespit komisyonu derhal toplanmalıdır
Bakan Bozdağ soruşturma izni verdi, HSK açığa aldı
Bakan Bozdağ soruşturma izni verdi, HSK açığa aldı
YKS adaylarının eğitim bilgilerini güncelleme işlemleri başladı
YKS adaylarının eğitim bilgilerini güncelleme işlemleri başladı
YÖK Başkanı YKS'de barajın kaldırılması kararını değerlendirdi
YÖK Başkanı YKS'de barajın kaldırılması kararını değerlendirdi
Dünya genelinde birçok web sitesine ulaşım sağlanamadı
Dünya genelinde birçok web sitesine ulaşım sağlanamadı
Kovid nedeniyle yapılamayan düğünün ücret iadesi yapılır mı?
Kovid nedeniyle yapılamayan düğünün ücret iadesi yapılır mı?
Formasyona Danıştay freni
Formasyona Danıştay freni
Bakan Özer: Hesap verilebilirlik ilkemiz gereği Şura raporlarını yayımlıyoruz
Bakan Özer: Hesap verilebilirlik ilkemiz gereği Şura raporlarını yayımlıyoruz
Bahçeli: Çıkarsın adaylarını, görsünler Hanya'yı Konya'yı!
Bahçeli: Çıkarsın adaylarını, görsünler Hanya'yı Konya'yı!
Altının gram fiyatı 1.022 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.022 lira seviyesinden işlem görüyor
Jandarma havaya ateş açmıştı, Valilikten açıklama geldi
Jandarma havaya ateş açmıştı, Valilikten açıklama geldi
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Emekli Albay Levent Göktaş'ın kaçış planı

Ankara'da 20 yıl önce evinin önünde suikaste uğrayan Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesinde "planlayıcı" olarak aranan eski Özel Kuvvetler mensubu Mustafa Levent Göktaş'ın bütün planları deşifre oldu. Antalya sokaklarında sırt çantasıyla gezen Göktaş'ın görüntülerine de SABAH ulaştı.

Kaynak : Sabah
Eklenme : 22 Haziran 2022 09:21
Yazdır
Emekli Albay Levent Göktaş'ın kaçış planı

Ankara'da evinin önünde 18 Aralık 2002'de suikaste uğrayan akademisyen Necip Hablemitoğlu soruşturma dosyası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından raftan indirildi. Suikastın olduğu güne ilişkin tanık ifadeleri yeniden alınarak tüm şüphelilere ilişkin HTS kayıtları incelendi ve olayla ilgisi olabilecek şüphelilere ulaşıldı.

Bu kapsamda Ukrayna'da firari olan Nuri Gökhan Bozkır hakkında İnterpol araması çıkartıldı. Bozkır, Milli İstihbarat Teşkilatının operasyonuyla Türkiye'ye getirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Nuri Gökhan Bozkır ile birlikte diğer şüphelilere yönelik tespitler yaptı.

Şimdiye kadar iki dalga yapılan operasyonlarda eski asker Bozkır, Enver Antaylı ile Mustafa Levent Göktaş'ı cinayet için görüştürdüğü değerlendirilen Aydın Köstem, Göktaş ile birlikte hareket eden özel kuvvetlerde görevli emekli asker Mehmet Narin, suikastın tetikçisi olduğu değerlendirilen Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ve azmettiriciler arasındaki Fikret Emek tutuklandı. Suikastın planlayıcısı olduğu iddia edilen dönemin özel kuvvetler komutanlığında MAK Alay Komutanı Mustafa Levent Göktaş ise firar etti.

ADIM ADIM TAKİP

Mustafa Levent Göktaş'ın yaptığı kaçış planının detaylarına ve kaçış görüntülerine ilk kez SABAH ulaştı. İkinci dalga operasyonun başladığı 8 Haziran sabahı Mustafa Levent Göktaş'ın İstanbul Maslak'taki kızının evine, ikamet adresi olarak bildirdiği Ankara'daki ofisine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından eş zamanlı baskın yapıldı.

Göktaş, iki adreste de bulunamadı. Göktaş'ın kızının oturduğu sitede başka bir daire kiraladığını tespit eden polis, bu adrese gitti ancak zanlının çoktan firar ettiği belirlendi. Sitenin güvenlik kamerası kayıtlarından kaçtığı belirlenen Göktaş'ın o andan itibaren adım adım izi sürülmeye başladı. İstanbul'da aranmaya başlayan zanlının, kendi aracıyla bir şirkete gittiği, daha sonra da bir restoranda iki işbirlikçi ve bir avukat ile kaçış planı yaptığı ortaya çıktı.


BIYIKLARINI RESTORANIN TUVALETİNDE KESMİŞ

Buluştuğu işbirlikçiler A.G, Y.Ö. ve avukat K.E. ile kaçış planının detaylarını restoranda yapan Göktaş, restoranın tuvaletinde ise tanınmamak için bıyıklarını kesti. Göktaş'ın yakalanması için oluşturulan özel ekip, Göktaş'ın işbirlikçilerle birlikte Antalya'ya gittiğini tespit etti. İşbirlikçilerin yaşadığı adresleri tespit eden Ankara ve Antalya Emniyetine bağlı polis ekipleri A.G.'nin evine baskın yaptı. A.G.'nin evinde zanlı bulunamazken, polis işbirlikçi A.G. ile Ö.Y.'yi gözaltına aldı.

Polisteki sorgularında Mustafa Levent Göktaş'ın A.G.'nin baskın yapılan evin bulunduğu bölgedeki başka bir evde saklandığını itiraf etmesi üzerine bu adrese de operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda Göktaş'ın A.G.'nin evine baskın yapıldığını fark ederek kaçtığını belirlendi.

SAKLANMAK İÇİN PEŞİN PARAYLA 6 AYLIK VİLLA KİRALAMIŞ

Yakalanan işbirlikçilerin sorgularında Göktaş'ın Antalya'daki işbirlikçilerden 6 aylığına villa kiralamasını istediği, nakit parayla saklanmak için villanın kiralandığı belirlendi. Göktaş'ın işbirlikçilerden kendisini yurtdışına kaçırmaları için yardım istediği öğrenildi.

Aynı zamanda avukatlık yapan Göktaş'ın saklanacağı 6 aylık süre zarfında soruşturma dosyasının 20 yılı aşarak zaman aşımına uğratma düşüncesinin olduğu, ancak hukukçuların Göktaş'ın dosyasında zaman aşımını kesen sebeplerin bulunduğu, bu nedenle soruşturma dosyasının zaman aşımına uğramayacağını belirtti.

SOKAKLARDA SIRT ÇANTASIYLA GEZİYOR

Özel ekip, Antalya'da yüzlerce güvenlik kamerasını izledikten sonra, Göktaş'ın bıyıkları kesilmiş halde Antalya'da sırt çantasıyla sokaklarda dolaştığını belirledi. Operasyonun ilk gününden itibaren Antalya'ya gelen Göktaş'ın 15 Haziran'a kadar Antalya'da kaldığını, burada yakalanacağını anlayınca da yeniden İstanbul'a kaçtığını belirledi.

KAPAT [X]

ŞEHİR DEĞİŞTİRİRKEN ÖNCÜ ARAÇ KULLANMIŞ

Polisin ensesinde olduğunu ve her an yakalanacağını hisseden Göktaş, Antalya'da iki araç kiraladıktan sonra tekrar yola çıktı. Polis uygulama noktalarında yakalanmamak için öncü araç kullandığı tespit edilen zanlının İstanbul'a gelerek bir işbirlikçinin evinde kaldığını tespit etti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla eve baskın yapan polis, zanlının 1 gece burada kaldıktan sonra taksiyle Anadolu yakasındaki Üsküdar'da bulunan büyük bir şirketin merkezine gittiğini tespit etti.

Göktaş'ın yakalanması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla şirket binasına da operasyon düzenleyen polis, Göktaş'ı burada da bulmadı.

Göktaş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda Ankara Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel ekip tarafından tüm Türkiye'de aranıyor.

İŞBİRLİKÇİLERE SORUŞTURMA

Türkiye genelindeki güvenlik birimlerine fotoğrafları dağıtılan şüphelinin yakalanması için Hudut kapıları da teyakkuza geçirildi. Zanlının fotoğrafları hudut kapılarına gönderilerek Göktaş'ın varsa yurtdışına kaçış planı engellenmeye çalışıldı.

Hablemitoğlu suikastının azmettiricisi olarak aranan Mustafa Levent Göktaş'ın kaçmasına ve saklanmasına yardım eden kişiler hakkında "kaçmaya imkan sağlama" suçundan soruşturma başlatıldı. Zanlılar gözaltına alınarak ifadeleri alınırken, Göktaş'a yardım eden avukat K.E. hakkında da aynı suçtan soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.

HALİT TURAN

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Anaokulunda 'kayıp' skandalı: 3 çocuk saatler sonra bulundu
Anaokulunda 'kayıp' skandalı: 3 çocuk saatler sonra bulundu
Sözleşmeli er, eski nişanlısına 'su saatine bakacağız' yalanıyla kezzap atmış
Sözleşmeli er, eski nişanlısına 'su saatine bakacağız' yalanıyla kezzap atmış
Isparta'da birlikte yaşadığı kişi tarafından vurulan 2 aylık hamile kadın öldü
Isparta'da birlikte yaşadığı kişi tarafından vurulan 2 aylık hamile kadın öldü
Üniversiteli Seher, trafik kazasında yaşamını yitirdi
Üniversiteli Seher, trafik kazasında yaşamını yitirdi
Üzerine kale direği devrilen çocuk hayatını kaybetti
Üzerine kale direği devrilen çocuk hayatını kaybetti
Eski nişanlısına kezzapla saldırdığı öne sürülen zanlı tutuklandı
Eski nişanlısına kezzapla saldırdığı öne sürülen zanlı tutuklandı

Bu Habere Tepkiniz

Ek gösterge artışı sağlandığında en az 6 ay görev yapma şartı var mıdır?

Ek gösterge artışı sağlandığında en az 6 ay görev yapma şartı var mıdır?

Gündemde olan ek gösterge artışı ve/veya özel hizmet aylığı oranlarında artış sağlandığında, emeklilikte ek göstergeden yararlanmak için 6 ay daha çalışılması, yani 6 ay SGK primlerinin kesilmesi gerekiyor mu?
Üniversite, tüm kadrolarda özel çalışma şartı aradı

Üniversite, tüm kadrolarda özel çalışma şartı aradı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, öğretim üyesi kadrolarının tamamında kişiye özel çalışma şartı aradı!
Kurbanla gönüller yakınlaşıyor

Kurbanla gönüller yakınlaşıyor

https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N1694553.271972MEMURLAR.NET/B27903868.337887630;dc_trk_aid=529809702;dc_trk_cid=172462397;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=
Temyiz Kurulu personelden kesilecek 'yemek parasına' açıklık getirdi

Temyiz Kurulu personelden kesilecek 'yemek parasına' açıklık getirdi

Sayıştay Temyiz Kurulunun yeni kararları yayınlanmaya devam ediyor. Yayınlanan karara göre, kamu zararı tutarı, yemek maliyetinin yarısı ile personelden kesilen bütçe uygulama talimatındaki rakamlar arasındaki farkın olması gerekir.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
2011 yılında kadroya geçen sözleşmeli, askerlik hizmeti nedeniyle 5434'e tabi olur mu?

2011 yılında kadroya geçen sözleşmeli, askerlik hizmeti nedeniyle 5434'e tabi olur mu?

Memurların 5434 kapsamına girmesi için mutlaka 1 Ekim 2008 öncesi memur, yedek subaylık, vekil öğretmenlik vb. gibi hizmetlerinin olması gerekmektedir. Sadece, askerlik hizmeti 5434 kapsamına dahil etmez.
Müfettiş yardımcısının 11 senelik davası devam ediyor

Müfettiş yardımcısının 11 senelik davası devam ediyor

Bir belediyede müfettiş yardımcısı olarak göreve başlayan ve 07/10/2011 tarihinde girdiği yeterlilik sınavında başarısız sayılmasına karşı dava açan memurun hukuk savaşı devam ediyor.
2011 yılında kadroya geçen sözleşmeli sağlık memuru hangi kanuna tabi olur?

2011 yılında kadroya geçen sözleşmeli sağlık memuru hangi kanuna tabi olur?

2004 yılında 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli personel, 2011 yılında memur olduğunda emekli aylığı bağlanması sisteminde 5510 sayılı Kanuna, emeklilik yaş ve emeklilik hizmet süresi açısından ise 5434' e tabi olurlar
HSK yaz kararnamesini tamamladı: 33 ilin başsavcısı değişti

HSK yaz kararnamesini tamamladı: 33 ilin başsavcısı değişti

HSK'nin, 5 bin 75 adli ve 351 idari hakim ve savcıyı kapsayan yaz kararnamesi tamamlandı. Eskişehir, Kocaeli, Kayseri'nin de arasında bulunduğu 33 ilin başsavcıları değişti.
Atandıktan 1 ay sonra memur yapılan engelli öğretmen davayı kazandı

Atandıktan 1 ay sonra memur yapılan engelli öğretmen davayı kazandı

Danıştay 2. Dairesi, Anaokulunda öğretmen olarak görev yapan davacının hakkında yürütülen soruşturmaya dayalı olarak hizmet sınıfının değiştirilmesi suretiyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü emrine memur atanmasına ilişkin işlemi iptal eden kararı onadı.
Şube müdürleri ve ek gösterge düzenlemesi

Şube müdürleri ve ek gösterge düzenlemesi

Kamuda ki hiyerarşik kademeler 3046 sayılı Kanunun ilgili maddesinin 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile mülga olmasından sonra 1 no'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesi ile yeniden belirlenmiş ve Şube Müdürlüğü mülga Kanunda olduğu gibi kamuda ki hiyerarşik kademeler arasında sayılmıştır.
Muğla Büyükşehir Belediyesi 124 itfaiye eri alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi 124 itfaiye eri alacak
Gül Masalı 2.Bölüm 2. Fragmanı

Gül Masalı 2.Bölüm 2. Fragmanı

Gül Masalı 2.Bölüm 2. Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. ATV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Gül Masalı dizisinin yeni bölümü 26 Haziran Pazar akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
GİB, 650 Gelir uzman yardımcısı alacak

GİB, 650 Gelir uzman yardımcısı alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı 650 gelir uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 30 Haziran 2022.
Aile değerlerimize göz diktiler!

Aile değerlerimize göz diktiler!

Geçtiğimiz yıllarda Netflix'in yayınladığı yapımlarda çokça gündem olan LGBT'nin şimdi de Disney ile karşımıza çıkması hedefleniyor.
Advertisement