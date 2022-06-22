FETÖ soruşturması kapsamında 6 polis meslekten ihraç edildi
Tokat'ta Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin soruşturma kapsamında aktif görevdeki 6 polis ile 1 sivil memur meslekten ihraç edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Haziran 2022 09:26
İl Emniyet Müdürlüğünde görevli 6 polis hakkında FETÖ kapsamında soruşturma başlatıldı.
Soruşturma sonucunda polis memurları S.E, S.M, S.B, İ.K, M.İ. ve S.A. ile sivil memur M.S'nin meslekten ihraç edilmesi kararlaştırıldı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız