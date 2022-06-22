Yargıtay 71 askeri öğrencinin müebbet hapis cezasını bozdu, tahliyeler başladı
Yargıtay, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Sultanbeyli dosyasında müebbet hapis cezası verilen askeri öğrencilerin cezasını bozdu. Bazı öğrenciler tahliye edildi.
Eklenme : 22 Haziran 2022 10:28
15 Temmuz 2016'da gerçekleşen darbe girişimi gecesi getirildikleri İstanbul'da Sultanbeyli ilçesinde trafikte kalan, ardından tamamı tutuklanan ve müebbet hapis cezasına çarptırılan Hava Harp Okulu öğrencilerinin dosyalarının gittiği Yargıtay'dan tahliye kararı çıktı.
TAHLİYELER BAŞLADI
Yargıtay, 71 askeri öğrenci hakkındaki kararı bozdu.
Öğrencilerden bazıları gece saatlerinde Silivri'den tahliye edildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız