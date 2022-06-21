Komiser yardımcılığı alımı sınav giriş belgeleri erişime açıldı
Polis Akademisi Başkanlığı sınav giriş belgelerini adaylara duyurdu
Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezine (PAEM) 7.dönem ilk derece amirlik eğitimi sınavı için emniyet mensubu adaylar (meslekte fiilen iki yılını dolduran lisans mezunu polis memurları) arasından 925 erkek, 75 kadın toplam 1000 memurun ilk derece amirlik eğitimine komiser yardımcısı adayı alımı yapılacağı duyurulmuş ve ön başvurular 04-12 Nisan 2022 tarihleri arasında, şahsen müracaatlar da 14-23 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılmıştı.
Sınav giriş belgeleri adaylara duyuruldu. Sınav giriş belgelerinin adayların erişimine açık olarak tutulması 24 Haziran 2022 tarihine kadar devam edecek.
Adaylar giriş belgelerine, https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ linki aracılığıyla erişebilecek.
Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü tarafından gerçekleştirilecek sınav, tek oturum halinde 26 Haziran 2022 tarihinde yapılacak.
Komiserlik sınavının 26 Haziran Pazar günü saat 14.00'te tek oturum halinde aşağıdaki 11 şehirde yapılacağı belirtildi.
Ankara, Antalya, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Samsun, Şırnak, Trabzon, Van.
Sınav sonuçları 13 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak.