Evde canı sıkılan kadın, hayvancılık işine girip 5 milyon liralık servet sahibi oldu

Antalya'da evde canı sıkılan ev hanımı Fatma Öncel, 15 yıl önce düğününden kalan 4 bileziğini satıp 1 inekle girdiği hayvancılık işinde 5 milyon liralık servetin sahibi oldu. Şu anda 170 büyükbaş, 150 küçükbaş hayvanın bulunduğu büyük bir çiftliğe sahip olan iş kadını, kurbanlık, süt ve yumurta satışlarından büyük gelir elde ediyor. Azimli kadının emekli polis memuru eşiyse oluşan başarıya hala inanamadığını belirterek, "Böyle olacağını söyleseler inanmazdım. Hayaldi, gerçek oldu" dedi.

Muratpaşa ilçesinde yaşayan 43 yaşındaki 3 çocuk sahibi Fatma Öncel, 15 yıl önce evde canı sıkıldığını ve aile bütçesine destek olmak istediğini söyleyip hayvancılık işine girmek istedi. Polis memuru eşinden olumlu yanıt alan Öncel, düğününden kalan 4 bileziğini dönemin parasıyla 2 bin 500 liraya satıp 2 bin 400 liraya inek, 100 liraya da hayvanını besleyecek yem aldı.