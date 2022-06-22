Sözleşmeli alımlardaki trajikomik durumlar vahim bir boyuta ulaştı

Kamu kurumlarının merkezi alımın dışında kurumsal düzeyde Resmi Gazete'de yayımladıkları personel alımlarının başında sözleşmeli personel olarak ifade ettiğimiz 4-b kadroları yer almaktadır. Kamuda özellikle temizlik ve güvenlik gibi süreklilik arz eden hizmetlerde sürekli işçi alımı politikasından sözleşmeli alıma geçilmesi sebebiyle 4-b alımları giderek yaygınlaşmaktadır.

Bu yaygınlaşma bir yandan KPSS puan usulüyle mülakat olmaksızın hakkaniyetli bir alıma vesile olurken, bir yandan da kontrol ve denetime tabi olmayan özerk kurumlar üniversitelerde son derece keyfi alımların kapısını açmıştır.

Bu mecradan onlarca kötü örnek yayımlamamıza ve çözüm önerilerimizi iletmemize rağmen, her ne hikmetse üniversitelerdeki kötü örnekleri bitirmeye gücümüz bir türlü yetmiyor!

Her gün daha ne kadar uç örnekler görebileceğiz diye beklerken, yine bir üniversitemiz trajikomik diye ifade edebileceğimiz sertifika şartlarıyla çok sayıda sözleşmeli personel alım ilanına çıktı.

Öncelikle, şunu belirtelim üniversitelerin bazıları alacakları kişileri önce belirleyip, sonra onlara bazı sertifikaları temin etmelerini söyledikten sonra personel alım ilanı yayımlamaktadır. Bu aynı zamanda suç olduğu gibi ülkemizin bilim yuvası diye tabir ettiğimiz üniversitelerinde yapılan bir uygulama olması bakımından son derece üzücü ve korkutucudur!

15 Temmuz şehidimiz ve o gecenin kahramanlarından Ömer Halis Demirin isminin de verildiği Niğde Ömer Halis Demir Üniversitemiz yukarıda kısaca özetlediğimiz durumun çok kötü örneğini Resmi Gazete'de yayımlamıştır.

İstisnasız 49 kadronun tamamında SERTİFİKA şartı aranmıştır. Üniversite ilanda yer verdiği sertifikaların tabiri caizse geçersiz ve güvenilir olmadığını bildiği için alınacak sertifikaların "Resmi Gazete yayım tarihinden" önce olmasını istemiştir. Aslında bu kuralı koymak bile biz adaylarımızı belirledik, onların elinde sertifika var, siz zahmet edip almayın demenin kısa özetidir.

Diğer taraftan, istenilen sertifikaların birçoğu hem ilgisiz hem de trajikomiktir. Örneğin aşağıda görseli verilen temizlik personeli alımında "ZOR İNSANLARLA BAŞ ETME" isimli bir sertifika istenmiştir. Gerçekten burada çok şey söylemeden sözü yorumlarda size bırakıyoruz.



Bu türden alımlar kamu idarelerine olan güveni sarstığı gibi toplumda kamuya girişte yeterince zedelenen adalet ve hakkaniyet gibi kavramları da temelden yok etmektedir. Kimsenin ses etmediği, görmezden geldiği, duymadığı ve bakmadığı bu türden konuların yaygınlaşması işin kuralının bu olduğunu topluma mesaj olarak verir ki, en büyük kötülük de belki budur.

Zor insanlar baş etmenin eğitimi nedir, sertifikası nasıl bir belgedir bilemeyiz elbette; ancak Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü bu türden torpilli kadrolara müdahil olmayıp beklediği sürece bizi çok daha zor günlerin beklediğini ifade etmek isteriz!

