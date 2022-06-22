Marmaris'teki yangına ilişkin soruşturma başlatıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor. Havanın aydınlanmasıyla çalışmalara havadan ve karadan yeniden başlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, alevlere 20 helikopter ve 14 uçakla su bırakılıyor.

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, orman yangınıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Başsavcı Yağcı'nın yaptığı yazılı açıklamada, "

Marmaris ilçesi Amazon Koyu Bördübet mevkiindeki ormanlık alanda 21 Haziran tarihinde saat 20.00 sıralarında başlayan ve yaklaşık 300-400 hektarlık kızılçam ormanının zarar gördüğü yangınla ilgili olarak mülhakatımız Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmış olup soruşturma tüm yönleriyle titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

denildi.