2022-Sayıştay Eleme Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
ÖSYM internet sitesinden 2022-Sayıştay Eleme Sınava Giriş Belgelerinin erişime açıldığını bildirdi
Sayıştay Eleme: Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı
DUYURU
(22 Haziran 2022)
2022-Sayıştay Eleme Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
02 Temmuz 2022 tarihinde uygulanacak olan Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı (2022-Sayıştay Eleme) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 22 Haziran 2022 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
DİKKAT!
02 Temmuz 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-Sayıştay Eleme sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
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