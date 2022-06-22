TBMM Genel Kurulu toplandı

Erdoğmuş, Genel Kurulda üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu "Kocaeli'nin yerel sorunları", CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek "Bayburt'un sorunları", AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar "Zonguldak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü" konusunda gündem dışı konuştu.

HDP Kocaeli Milletvekili Gergerlioğlu, eski Kocaeli MHP İl Başkanı Aydın Ünlü'nün aldığı ihalenin haberini yapan Gazeteci Güngör Arslan'ın eski Ülkü Ocakları Başkanı Ersin Kurt tarafından öldürüldüğü iddiasını dile getirdi.

Bunun üzerine söz alan MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, "MHP'nin kurumsal olarak hiçbir şekilde ne ihale peşinde koşması ne de haksız kazanç elde etmesi söz konusu olamaz." dedi.

Cinayette bahsi geçen Kurt'un 2001-2002 yılında Ülkü Ocakları Başkanı olduğunu, üzerinden geçen 20 yılda MHP ile en ufak bir bağlantısı olmadığını vurgulayan Bülbül, kurumsal olarak yapılarını hedef alan suçlamaları reddettiklerini söyledi. Gergerlioğlu'nu elinde bir delil varsa ilgili yargı makamlarına başvurmaya davet eden Bülbül, "MHP yanlışın, ihanetin himaye edildiği bir siyasi hareket değildir. Biz hesabını veririz. Suçlu bulunan kim varsa cezasını çeker ama beraat eder, aklanırsa da yoluna aynı şekilde devam eder." ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili Zeybek, Bayburt'ta Toprak Mahsulleri Ofisinin alımlarının eylül ayı sonuna kadar uzatılması gerektiğini belirtti.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Uçar, Filyos Projesi'nin memleket sevdalılarının gurur duyacağı bir eser olduğunu dile getirerek "Fakat vatan ve bayrak sevdası olmayan, 'Burada gaz yok, sizi kandırıyorlar' diyen kafalara bizim söyleyecek sözümüz yoktur, halkımız onlara gereken cevabı sandıkta verecektir." dedi.