Bedelli askerlik düzenlemesini de içeren teklif, Milli Savunma Komisyonunda

Komisyon, AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın başkanlığında toplandı.

Komisyon Başkanı Aydın, Milli Savunma Bakanlığının bir kısım ihtiyaçlarının karşılanmasına ve bedelli askerlik hizmeti ile dövizle askerlik hizmetine ilişkin vatandaşların beklentilerinin giderilmesine yönelik düzenlemeyi ele alacaklarını söyledi.

Askeralma Kanunu'nun yürürlüğe girdiği tarihten bugüne kadar geçen 3 yıllık sürede vatandaşların askerlik hizmeti ile ilgili 2 konuda yoğun talep ve beklentilerin olduğunun gözlemlendiğini, bunların ilkinin yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olan yükümlülerin bedelli askerlik hizmetinden yararlanabilmelerine imkan sağlanması olduğunu vurgulayan Aydın, "Bugün itibarıyla sayıları 550 bin civarında olan yoklama kaçağı ve bakayaların bu beklentilerin karşılanması, yoklama kaçağı ve bakaya miktarının azaltılmasının yanında toplumsal rahatlamaya büyük katkısı olacağı değerlendirilmektedir." dedi.

Aydın, yurt dışındaki vatandaşlardan ödemeleri gereken yabancı ülke parasını ödemedikleri veya herhangi bir takvim yılında toplam olarak 184 gün ve daha fazla süreyle yurt içinde bulundukları için dövizle askerlik kapsamından çıkarılanlardan askerlik yükümlülüğü konusundaki bir diğer beklenti olduğunu ifade etti.

Dövizle askerlik kapsamından çıkarılan 2 bin 53 vatandaşın beklentilerinin karşılanmasının yurt dışındaki ekonomik ve sosyal kazanımlarının korunması ve ülke ile olan bağlarının muhafazası açısından yararlı olacağının değerlendirildiğinin altını çizen Aydın, "Bu kapsamda dövizle askerlik hizmetine ilişkin olarak yurt dışındaki vatandaşlarımızdan eksik ödeme ve yurt içinde 184 günden fazla kalma nedeniyle dövizle askerlik kapsamından çıkarılanların, öngörülen döviz bedelini ödemeleri halinde askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmalarına da imkan tanınmaktadır." diye konuştu.

Aydın, kanun teklifi ile getirilen önemli düzenlemelerden birinin de Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Sisteminin önemli bir halkasını oluşturan astsubayların özlük haklarının iyileştirilmesini kapsadığını söyledi.

Genelkurmay başkanının görev süresinin birer yıllık süreyle 72 yaşına kadar uzatılabilmesinin öngörüldüğü düzenlemede uzman erbaş kanununa eklenen geçici maddeyle harekat ve yurt dışı operasyon görevleri nedeniyle astsubaylığa geçiş sınavlarına katılamayan uzman erbaşlara ilave sınav hakkının verildiğini anımsatan Aydın, "Vatandaşlarımızın bedelli ve dövizle askerlik hizmeti konusundaki güncel talep ve beklentileri ile Milli Savunma Bakanlığımızın bir kısım ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan bu kanun teklifi ile yapılması öngörülen düzenlemelerin ve çalışmaların ülkemiz için yararlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Daha sonra teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, düzenlemeye ilişkin bilgi verdi.