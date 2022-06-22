Bakan Yanık'tan 'Pınar Gültekin davası' açıklaması
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Pınar Gültekin davasıyla ile ilgili açıklama yaptı.
Kaynak : CNN Türk
Eklenme : 22 Haziran 2022 16:38
Bakan Yanık: Pınar Gültekin davasıyla ilgili, dün itibariyle istinafa dilekçemizi verdik. Sonuna kadar süreci takip edeceğiz. Haksız tahrik uygulanmaması gerektiğini başından beri söylüyoruz. Bu davada haksız tahrik yanlış bir değerlendirmedir. Bir hukukçu olarak söylüyorum faili cesaretlendiren bir eylemdir.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız