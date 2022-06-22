Erdoğan, Suudi Prens Selman ile görüştü: İşte masadaki konular
Türkiye-S.Arabistan ortak bildirisi:"Görüşmelerde, siyasi, ekonomik, askeri, güvenlik dahil, ikili ilişkilerde yeni iş birliği döneminin başlamasına yönelik kararlılık vurgulandı."
Kaynak : DHA
Eklenme : 22 Haziran 2022 20:36
Türkiye-S.Arabistan ortak bildirisi:"Görüşmelerde, siyasi, ekonomik, askeri, güvenlik dahil, ikili ilişkilerde yeni iş birliği döneminin başlamasına yönelik kararlılık vurgulandı."Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız