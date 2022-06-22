Tokat'tan İstanbul'a giden aynı gün geri dönemiyor

Yıllık 2 milyon yolcu kapasitesine sahip Tokat Havalimanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 25 Mart 2022 tarihinde hizmete açıldı. 16 bin 200 metrekarelik terminal binasına ve yaklaşık 2 bin 700 metrelik piste sahip olan havalimanı son teknoloji ile donatıldı. Türk Hava Yolları İstanbul Havalimanından haftanın 4 günü (Pazartesi, Çarşamba, Cuma ve Pazar), AnadoluJet ise haftanın 3 günü (Salı, Perşembe ve Cumartesi) Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Tokat Havalimanı'na karşılıklı olarak sefer düzenliyor. Günlük olarak tek uçak seferinin yapıldığı havalimanında 67 günde 18 bin 813 yolcu, 373 uçak trafiği, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 157 ton olarak gerçekleşti. Uçak seferlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken İstanbul'a günlük olarak tek sefer düzenlenmesi tepki çekiyor. Önemli yatırıma karşı THY'yi sefer sayısını artırmaması nedeni ile eleştiren vatandaşlar yaşadıkları mağduriyeti açıkladı. Tokatlılar, İstanbul'a günlük olarak sabah ve akşam saatlerinde en az 2 uçak seferi yapılmasını istedi.