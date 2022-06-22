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Boşanma aşamasındaki eşine 'vaden doldu' tehdidine tutuklama

Sosyal medya hesabından boşanma aşamasında olduğu eşi Emel K.'yı (28) silah göstererek 'Vaden doldu, toprak seni çağırıyor" ifadeleriyle tehdit eden şüpheli Nazmi K. (37) 'Tehdit' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 22 Haziran 2022 18:30
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Boşanma aşamasındaki eşine 'vaden doldu' tehdidine tutuklama

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada yaptığı devriye sırasında 'emelinsesiniduyun' şeklindeki paylaşımları tespit etti. Nazmi K.'nın paylaştığı videoda, boşanma aşamasında olduğu eşi Emel K.'ya silah göstererek "Vaden doldu ve toprak seni çağırıyor. Bunların lafta kalmayacağını göreceksin Emel. Dediğim gibi 5 bin, 10 bin, 20 bin Euro benim için para değil ama seni babanla birlikte mezara koyacağım. Olmayan dişlerini zaten kerpetenle geçeceğim" ifadelerini kullandığı görüldü.

"UMARIM BU VİDEO GEREKEN YERLERE ULAŞIR"

Emel K.'nın sosyal medya hesabından paylaştığı videoda "Ellerim titreyerek bu videoları çekiyorum. Ne diyeceğimi bilemiyorum, son yaşadıklarımdan sonra zaten kendimde değildim; fakat dün geceden beri ne uyku uyuyabildim ne yediğimi bilirim ne içtiğimi ne oturduğumu. Sadece ben değil babam da tehdit ediliyor bu adam tarafından. Benim eski eşim nasıl böyle bir canavara dönüştü ben bilmiyorum, aklım almıyor. Delirmiş gibi saldırıyor, umarım bu video bir an önce gereken yerlere ulaşır. Lütfen arkadaşlar, lütfen destek olun. Ben kendimden geçtim babamı düşünüyorum. Babam sırf benim arkamda olduğu için, bana destek olduğu için tehdit ediliyor" dediği görüldü.

GÖZALTINA ALINDI

Polis bu paylaşımların ardından şüpheli Nazmi K.'yı gözaltına aldı. Şüpheli Nazmi K.'nin emniyetteki ifadesinde Yunan vatandaşı olan Emel K.'nin kendisinin 7 yıllık eşi olduğunu ve bir müşterek kızları olduğunu söyledi. Eşinin 4 gün önce ortada hiçbir sebep yokken çocuğunu alarak gittiğini öne süren Nazmi K. eşine hiçbir şekilde baskı ve şiddet uygulamadığını iddia etti.

Eşiyle anlaşamadıkları için boşanmaya karar verdiklerini, ikisinin de çocuğun velayetini istediğini kaydeden Nazmi K., çekişmeli boşanma davası açtığını öne sürerek "Eşimin yerini tespit edebilmek için 21 Haziran'da sosyal medya hesabımdan yayın açtım. Yayında blöf yaparak elime kuru sıkı tabanca aldım, bu videoda eşime karşı aslında içimde olmayan tehdit içerikli sözler söyledim ve bu canlı yayın yaklaşık 2 saat sürdü. Sonrasında eşim de kendisinin videosunu paylaşmış" dediği öğrenildi.

Nazmi K. emniyetteki ifadesinde "Ben çocuğumu çok sevdiğim ve kendisini göremediğim için bu şekilde davrandım. Canlı yayında eşime tehdit içerikli sözler söylememden dolayı çok pişmanım. Benim amacım eşimi ve çocuğumu bulmak içindi. Eşime zaten şu an ulaşamıyorum. Kendisi Yunanistan'da olabilir" dedi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli Nazmi K. burada savcıya ifade verdi. Savcılık şüpheli Nazmi K.'yı "Silahla tehdit" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti. Anadolu Sulh Ceza Hakimliği de şüphelinin sevk edildiği suç maddesinden tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

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