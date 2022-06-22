TUS 1. Dönem sonucuna göre 10 bin adayın yerleştirmesi yapıldı
Bakan Koca: 2022 TUS 1. Dönem sınavı sonucuna göre, ek yerleştirme dahil, 10.876 adayın yerleştirmesi ÖSYM tarafından yapıldı. Atamayla ilgili iş ve işlemleri tamamlananların kararları Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemine (ÇKYS) yansıtılmıştır. Yarının uzman hekimlerine başarılar diliyoruz.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 22 Haziran 2022 18:53
Bakan Koca: 2022 TUS 1. Dönem sınavı sonucuna göre, ek yerleştirme dahil, 10.876 adayın yerleştirmesi ÖSYM tarafından yapıldı. Atamayla ilgili iş ve işlemleri tamamlananların kararları Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemine (ÇKYS) yansıtılmıştır. Yarının uzman hekimlerine başarılar diliyoruz.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız