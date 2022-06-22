Gölcük Tersane Komutanlığı engelli işçi alım sonuçları açıklandı
Milli Savunma Bakanlığı, Tersaneler Genel Müdürlüğü Bağlısı Gölcük Tersanesi Komutanlığına yapılacak açıktan engelli işçi alımı kura sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 22 Haziran 2022 19:14
Milli Savunma Bakanlığı internet sitesinden yaptığı duyuru ile Tersaneler Genel Müdürlüğü Bağlısı Gölcük Tersanesi Komutanlığına yapılacak açıktan engelli işçi alımı kura ve belge kontrolü ile ilgili duyurunun https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde yapıldığını açıkladıMemurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız