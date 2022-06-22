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Kocasını öldüren Fatma tahliye edildi, kayınvalidesi sevinçten ağladı

Konya'da duvarda gördüğü böcek nedeniyle 2 çocuğu ve kendisini döven alkollü eşi Mustafa Koç'u (48) bıçaklayarak öldüren Fatma Koç, (52) yargılanmasına başlandığı ilk duruşmada tahliye edildi. Duruşmaya gelen Fatma Koç'un kayınvalidesi Güllü Koç, karar sonrası sevinç gözyaşı döktü.

Kaynak : DHA
Eklenme : 22 Haziran 2022 19:46
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Kocasını öldüren Fatma tahliye edildi, kayınvalidesi sevinçten ağladı

Olay, 4 Ocak'ta saat 19.30 sıralarında Beyşehir ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Eve alkollü geldiği öne sürülen Mustafa Koç, iddiaya göre lavabonun kenarında gördüğü böcek nedeniyle 17 yaşındaki oğlu ve 13 yaşındaki kızı ile eşi Fatma Koç'u dövmeye başladı. 3 çocuk annesi Fatma Koç, saldırıdan kurtulup mutfaktan aldığı bıçağı eşinin göğsüne saplayarak öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan Fatma Koç tutuklandı.

'OĞLUM DEMEKTEN UTANIYORUM'

Hakkında 'kasten öldürme' suçundan dava açılan Fatma Koç, Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti duruşmada önce tarafları dinledi. Davaya katılarak şikayetçi olmadığını söyleyen Mustafa Koç'un annesi Güllü Koç, "Ona oğlum demekten utanıyorum. Çok eziyet eden biriydi. Ben gelinimden şikayetçi değilim o karıncayı bile incitmeyen bir kadın. Oğlumun yanında ona 24 yıl katlandı. Ben gelinimin tahliyesini istiyorum" dedi.

' ANNEM BİZİ KURTARMAK İSTEDİ'

Fatma Koç'un oğlu E.K duruşmadaki ifadesinde, "Babam sürekli eziyet ederdi, döverdi, alkol alırdı. Annem sürekli engel olmaya çalışırdı. Olay günü alkollü geldi. Annem ve ben kolundan tutup içeri aldık. Tuvalete gitti duvardaki örümceği görmüş. Kardeşimi çağırdı, kafasından tutup duvara vurdu. Sonra kardeşimi kafasını duvara vura vura götürdü. Kardeşimi kurtarmaya çalıştım, 'baba vurma' dedim. 'Ölsün gebersin' dedi. Annem mutfaktan bıçağı alıp babama gösterdi. 'Çocukları bırak' dedi. Annemin üzerine gitti, annem bıçağı savurdu. Annem bir daha savurdu, o sırada babam tokat attı. Annem savurduğu bıçağı görmeden o sırada bıçak göğsüne gelmiş. Babam göğsünü tutarak içeri girdi annem bağırmaya başladı. 'Çocuklar yardım edin' dedi ambulans geldi. O sırada babam ölmüştü" dedi.

Kızı H.K. ise "Babam devamlı alkollü gelirdi. OIay günü babam eve küfrederek geldi. Bana kapıda 'bana niye bakmıyorsun' diyerek tokat attı. Annemden para istedi. Annem 'nereden bulayım' dedi. Babam anneme yumruk ve tokat attı. Beni duvara çarptı. Annem bıçağı korkutmak amaçlı aldı. Annem kimseye zar verecek biri değil. Sonra bıçağı savurdu göğsüne battı. Babam annemin elinden tuttu bıçak yere düştü. Babam göğsünü tutarak odaya gitti annem bağırdı 'babanıza bir şey oldu' dedi. Sonra ben babaannemlere haber verdim" şeklinde konuştu.

'KIZIMIN YANAĞINDA 5 PARMAĞININ İZİ ÇIKTI'

Fatma Koç da savunmasında olay günü eşinin eve alkollü geldiğini kızıyla birlikte odaya aldıklarını belirtti. Bu sırada eşinin, kızına tokat attığını belirten Fatma Koç, ''Kızımın yanağında 5 parmağının izi çıktı. Çocuğum ağlayamadı bile. Çünkü ağladığında da dövüyordu. Salona geçip üstünü çıkardı. Sonra lavaboya giderken benim ve kendi ailesine küfür ediyordu. Kendisi renkli haplardan kullanıyordu. Bunlar uyuşturucuya benzer haplardı. Benden hap alacağım, diyerek para istedi. Paranın olmadığını söyleyince de bana yumruk ve tokatla saldırdı. Daha önce de uyguladığı şiddete dişlerimi kırmıştı'' dedi.

'KIZIMIN KAFASINI TUVALETİN BETONUNA DOĞRU SÜRTTÜ'

Eşi Mustafa Koç'un lavabonun kenarında örümcek görmesi üzerine kızını çağırıp saçından tuttuğunu belirten Fatma Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Kızımı çağırıp saçından tuttu. Tuvaletin betonuna doğru kafasını sürttü. Ben de oğlumla birlikte kızımı bırakması için asıldık. Hatta oğluma 'sen çekil sana vurmasın' dedim. Bu sırada oğluma da dayak attı. Kızımın kafasına vurdu. Ayağa kaldırdı. Eliyle saçlarını tutarak sokak kapısına doğru sürükledi. Rastgele hepimize vuruyordu. Yandaki mutfak kapısı açıktı. Daha öncesinde kızımıh boğazına bıçak dayamıştı. Ben de mutfak kapısına yaklaşınca korktum. Mutfaktaki bıçağa baktı. Yine aynı şeyi yapacağını düşünerek korkutmak amacıyla o almadan bıçağı ben aldım. Bıçağı görünce benim üzerime geldi. Bir eliyle de kızımı saçından sürüklüyordu. ' Ben o bıçağı alırsam, hepinizi keserim, doğrarım' dedi. Ben de korktum. Kızımı kendime doğru çekmeye çalıştım. Bırakmıyordu. Bana yumruk sallıyordu. Kafa attı. Benim kafam geriye gitti. Bir anda benim bıçağı tutan elimi tuttu. Onu da bana doğru savurmaya başladı. Kafam geriye giderken ben bıçağın nereye gittiğini bilmiyorum. O an benim bıçak olan elimi çektiği için bıçak girmiş. Ben hala kızımı kurtarmaya çalışıyordum. Benim elimle birlikte bıçağı çıkarmış, bir yandan bana vuruyordu. Bıçağın nereye saplandığını görmedim. Eşim herhangi bir ses çıkarmadı. Sonra kızımı bıraktı. Evin büyük odasına gitti yüz üstü yere düştü. Ben bağırmaya başladım. 'Babanıza bir şey oldu' diyerek yanına gittim. Kendisi çevirince bıçaklandığını anladım. Çocuklarıma ambulansla polisi çağırmalarını söyledim''

Fatma Koç, 24 yıldır evliliği boyunca eşinden sürekli şiddet gördüğünü belirterek, ''Cinsel ilişkiye girerken benim kolumu bağlayıp, ters ilişkiye zorlardı. İstemediğim halde tecavüz ederdi'' dedi.

Fatma Koç ve tanıkların ifadesinin ardından cumhuriyet savcılığı, suçun katalog suçlardan olduğunu belirterek tutukluk halinin devamını talep etti.

TAHLİYE OLDU

KAPAT [X]

Mahkeme heyeti ''Üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, delillerin büyük ölçüde toplanmış olması, tutuklamanın bir tedbir olması, sanığın sabit ikametgah sahibi oluşu ve tutuklulukta geçirmiş olduğu süre dikkate alınarak 'Bihakkın tahliyesine' ve yurt dışı yasağının konmasına' kararını verip oy birliğiyle tahliye etti. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Bu karar duruşmayı takip etmeye gelen Fatma Koç'un çocukları, ailesi ve kayınvalidesi tarafından sevinçle karşılandı. Kayınvalide Güllü Koç, sevinç gözyaşı döktü.

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