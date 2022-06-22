'4 Temmuz'da gece görüşlü 10 helikopter envanterimize girecek'

Marmaris'teki orman yangınını söndürme çalışmaları devam ederken, bölgede çalışmaları yakından takip eden Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci yangın söndürme çalışmaları ile ilgili bilgilendirmede bulundu. Bakan Kirişci, çalışmaların gece boyunca devam edeceğini, ekiplerin canla başla yangının kontrol altına alınması için çaba sarf ettiğini açıkladı.

"Yangında 2 bin 600 personel görev yapıyor"

Bakan Kirişci, "Marmaris yangını dün saat 20.00'da başladı. İlk müdahale 20.10'da yapıldı. Dünkü şartlar, sabaha kadar normaldi. Şiddetli rüzgar yangının büyümesine neden oldu. Sabah 20 helikopter 14 uçağımız vardı. İlave olarak Jandarma ve Hava Kuvvetlerimizin desteği ile hava araçlarımızın sayısı 41'e ulaştı. Karadan müdahale araçlarımız yeterli. Gelen ekipler buraya gezmek dolaşmak için gelmedi. Yangında 1100 orman personeli olmak üzere 2 bin 600 personel görev yapıyor. TOMA'lar, iş makinelerimiz, araç gereç sayısında yetkinliğimiz var. Orman Genel Müdürlüğü tarafından eğitilmiş 462 kişiden oluşan orman gönüllülerimiz var. Kontrolsüzlük yok ama kontrol altına alınmış bir durum da yok. Sahada arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Yarın kaldığımız yerden iki lokasyon olarak belirlediğimiz noktalarda yangını kontrol altına alacağız" diye konuştu.

"On tane gece görüş helikopterimizi 4 Temmuz'da envanterimize katmış olacağız"

Bakan Kirişci, bu tür yangınlarda kullanılması için gece görüşlü yangın söndürme helikopterlerinin 4 Temmuz'da geleceğini açıklayarak, "Gece görüş kameralı helikopterler var. Dünyada bu araçları yapıp pazarlayan birkaç firma var, biz on tane gece görüş helikopterimizi 4 Temmuz'da envanterimize katmış olacağız" ifadelerini kullandı.

"151 kişi tahliye edildi"

Bakan Kirişci, yangının 200 hektarın üzerinde bir alanda etkili olduğunu, tedbir amaçlı 51 hanede 151 kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini, TOMA'ların tahliye edilen evleri beklediğini sözlerine ekledi.