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Validen polis adaylarına 'Cemaatlerden ve tarikatlardan uzak durun' çağrısı

Sivas Polis Meslek Eğitimi Merkezi'nde mezuniyet coşkusu ve polis olmanın verdiği gurur birlikte yaşandı. Törende konuşan Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, mezun öğrencilere hitaben yaptığı konuşmasında, 'Hiçbir kimse ya da örgüte, hele hele hiçbir cemaate ya da tarikata bağlı olmayın. Bağlı olacağınız tek bir yer vardır; o da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir.' dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 22 Haziran 2022 23:06
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Validen polis adaylarına 'Cemaatlerden ve tarikatlardan uzak durun' çağrısı

Sivas Polis Meslek Eğitimi Merkezi 27. Dönem POMEM öğrencileri bugün düzenlenen törenle mezun olarak meslek hayatına ilk adımlarını attı. Eğitim merkezi bahçesinde düzenlenen törende 427 öğrenci mezuniyet sevinci ve polis olmanın verdiği gururu aynı anda yaşadı. Törene Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Jandarma Alay Komutanı Jandarma Kıdemli Albay İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, Sivas Polis Meslek Eğitimi Müdürü Kadir Yırtar ve aileler katıldı.

"Cemaat ve tarikatlara bağlı olmayın"

Törende konuşan Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, mezun öğrencilere hitaben yaptığı konuşmasında, "Sevgili gençler. Bugün sizler çok şerefli bir mesleğe, devletimiz adeta vitrini olan çok önemli bir kuruma ilk adımlarımızı atıyorsunuz. Bu bilinçle ve Emniyet Teşkilatımızın köklü kurumsal kültürü doğrultusunda gerekli eğitimlerinizi aldınız ve polis olmaya hak kazandınız. Aldığınız eğitimler doğrultusunda ve bugün burada yapacağınız yemine sadık kalarak, kutsal mesleğinizin vatan sevgisi, merhamet, adalet ve kötülükle mücadele olduğunu asla unutmayacağınıza, Meslek hayatınız boyunca toplum menfaatini şahsi menfaatlerinizin üzerinde tutup, görevinizi en iyi şekilde yapacağınıza yürekten inanıyorum. Hiçbir kimse ya da örgüte, hele hele hiçbir cemaate ya da tarikata bağlı olmayın. Bağlı olacağınız tek bir yer vardır; o da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Gücünüzü mutlaka adaletten, hukuktan, haktan ve halktan alın. Unutmayınız ki zalime merhamet, mazluma ihanettir. Size sığınanlara kapınızı, kucağınızı ve kalbinizi daima açık tutun. Aklınızdan çıkarmayın ki bu teşkilat, Gaffar Okkan, Fethi Sekin gibi kahramanları yetiştirmiş bir teşkilattır. İşte her biriniz sizden önce canları pahasına mücadele eden kahraman polislerimiz gibi, isimlerini geleceğe altın harflerle kazıyacak birer kahraman olmak için yemin bugün yemin ediyorsunuz" şeklinde konuştu.

Pandemiden sonra ailelerin de alındığı törende öğrenciler hep bir ağızdan bayrak ve Kur'an-ı Kerim üzerine el basarak yemin etti. Yemin töreninin ardından öğrenciler uzun süredir görüşemediği aileleri ile sarılıp hasret giderdi.

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