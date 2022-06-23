23 Haziran 2022'den önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, Kırgızistan'ın Çolpon-Ata şehrinde düzenlenecek Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) zirvesi öncesi üye ülke meclis başkanlarıyla ikili görüşmelerde bulunacak.

(Bişkek)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı ziyareti sonrası basın açıklaması yapacak, Türkiye Belediyeler Birliği ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Programı Lansmanı'nda konuşacak.

(Lefkoşa/12.15/Güzelyurt/19.30)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, taşıyıcı esnafı ile kahvaltılı toplantı yapacak, üye katılım törenine iştirak edecek, Kuşadası-Aydın ile Didim-Aydın Büyükşehir Belediyesi toplu açılış törenlerine katılacak.

(Aydın/09.00/11.00/13.30/15.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde düzenlenecek AK Parti Mamak İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek.

(Ankara/19.00)

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal bilimler liseleri yöneticileriyle toplantı yapacak, 2022-2023 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında ildeki resmi okul müdürleriyle toplantıya iştirak edecek, "Tarık Buğra" konulu Anadolu Mektebi Paneli'ne ve Dünden Bugüne Musikimiz Konseri'ne katılacak.

(İstanbul/10.30/14.00/16.00/20.00)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Süleymanpaşa, Malkara ve Hayrabolu ilçelerinde esnafı ziyaret edecek.

(Tekirdağ/12.30/14.30/16.00)

4- TBMM'den

- Genel Kurulda, Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

- Anayasa ve Adalet Karma Komisyonunda, DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke ele alınacak.

(TBMM/14.00/10.00/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 9. Bilim Festivali (BilimFest) açılış törenine katılacak.

(Konya/20.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi 5G Faz 2 Bilgilendirme Toplantısı'na iştirak edecek.

(Ankara/11.30)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak.

(Ankara/14.00)

4- TCMB, haziran ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksi rakamları ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.30)

5- Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak.

(Frankfurt/14.45)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiliz mevkidaşı Liz Truss ve İsrailli meslektaşı Yair Lapid'le ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirerek ortak basın toplantıları düzenleyecek.

(Ankara/10.20/14.30)

2- Afganistan'ın Paktika vilayetinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından başlatılan kurtarma ve yardım çalışmaları takip ediliyor.

(Paktika)

3- AB Liderler Zirvesi ile AB-Batı Balkanlar Zirvesi yapılacak.

(Brüksel)

SPOR

1- Modern Pentatlon 2022 Dünya Kupası Finali'ne kadınlarda yarı final mücadelesiyle devam edilecek.

(Ankara/10.05)

2- Medipol Başakşehir, 2022-2023 sezonu hazırlıklarına tesislerinde başlayacak; teknik direktör Emre Belözoğlu basın mensuplarının sorularını cevaplayacak.

(İstanbul/18.30)