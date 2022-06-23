Terör örgütü iltisaklı 28 kişinin mal varlıkları donduruldu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kararında, DAEŞ terör örgütü iltisaklı 27 kişinin, El Kaide terör örgütü ile iltisaklı 2 kişinin ve 1 şirketin mal varlıklarının dondurulmasına yer verildi.