4 üniversite toplamda 150 personel almak için ilana çıktı
Akdeniz Üniversitesi, Mersin Üniversitesi ve 2 diğer üniversite çok sayıda akademik ve sözleşmeli personel almak için ilana çıktı
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 47 sözleşmeli personel alacak
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 47 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 7 temmuz 2022
Isparta UBÜ ilanı detayları için tıklayınız
Mersin Üniversitesi 44 sözleşmeli personel alacak
Mersin Üniversitesi 44 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 7 temmuz 2022
Mersin Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 30 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 7 temmuz 2022
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Uşak Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Uşak Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 29 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 7 temmuz 2022
Memurlar.net ilan sayfasına ulaşmak için tıklayınızMemurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız