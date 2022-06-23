Kovid'e yakalanan hacılara ayrı çadır

Suudı Arabistan'da koronavirüse yakalanan hacılar için ayrı çadırlar kurdu. Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Yardımcısı Dr. Abdulfettah Meşşat, bu yıl koronavirüse yakalanan hacıların ayrı çadırlarda izole edileceğini kaydetti. Meşşat, hacıların aşı ve sağlık konularındaki farkındalığı dolayısıyla bu işleme ihtiyacın kalmayabileceğini vurguladı.