Eski nişanlısına kezzap atan Sözleşmeli Er'in ifadesi ortaya çıktı

Çumra'ya, internette tanıştığı başka bir kadınla görüşmek için geldiğini öne süren T. "17.30 sırasında Merve'nin evine gittim ve 'Yeniden barışalım' dedim. 'Senin erkekliğine tüküreyim' diyerek beni aşağıladı.

Gururuma yediremediğim için o an çantamdaki pet şişeyi alıp, içindeki kimyasal maddeyi yüzüne doğru fırlattım. Bir anlık sinir ile öfkeme yenilip ona zarar vermek istedim. Kelimeler ile yapamadığımı kimyasal madde ile yapmak istedim. M.'yi öldürmek gibi bir kastım yoktu. Kimyasal maddenin zarar verebileceğini bilmiyordum" dedi.

ÖLÜMLE TEHDİT EDİYORDU

Gözlerini bile açmakta güçlük çeken M. K. dehşet anlarını SABAH'a anlattı. "Nişanlanmadan önce de bana psikolojik şiddet uygulamıştı. O dönemde koruma kararı da aldırmıştım. Nişanlandıktan sonra da devam edince ayrıldım.

'Ben düzeldim, eskisi gibi olmayacağım, sana zarar vermeyeceğim' diyerek barışmak istedi. Bende hep reddettim. Bunu hazmedemedi. 'İşe gidip geliyorsun, geziyorsun, gülüyorsun, eğleniyorsun' diyerek tehditler savuruyordu. Sürekli rahatsız ediyordu.

Birlikte çekilmiş fotoğrafımızı, ayrılmamıza rağmen sosyal medyaya koymuştu. Arayıp kaldırmasını istedim. Bana, 'senin hayatını mahvedeceğim, seni öldüreceğim. Kendi hayatımdan da her şeyden de vazgeçtim. Bir gün gelip karşına çıkacağım' diye tehdit etti.

Tolga Yanık