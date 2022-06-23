Yangının kahramanları: Toprak üzerinde dinlenip söndürme çalışmalarına katılıyorlar

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına karadan ve havadan müdahale sürüyor.

Alevlere 1012 OGM personeli olmak üzere toplam 2604 personel, 253 arazöz ve 26 su tankeri olmak üzere diğer kamu araçları ile toplam 598 araç, 17 OGM dozeri olmak üzere 53 iş makinesi, emniyet ve jandarmaya ait olmak üzere 20 TOMA ile müdahale ediliyor.

Yangına dün akşamdan beri durmadan, özverili bir şekilde müdahale eden orman işçileri, fırsat buldukça dinleniyor.

Yaptıkları çalışmaların ardından yorgun düşen ekipler dönüşümlü olarak buldukları alanlarda dinlenerek görevlerine geri dönüyorlar.

Marmaris'te geçen yaz çıkan orman yangınında kurulan "Yelken Gönüllüleri" ekibi, sloganları "Ateş beklemez" doğrultusunda yangın bölgesinde aktif olarak çalışıyor. Yangının başlamasının hemen ardından bir araya gelen gönüllüler Değirmenyanı mevkiinde devam eden alevlere müdahale ederek, yangın söndürme ekiplerine yardımcı oluyor.

Elleri, yüzleri is içinde hayatları pahasına ormanı alevlerden korumaya çalışan gönüllüler kendi aralarında oluşturdukları sistem ile yangın bölgesinde görev yapıyor. Yaptıkları çalışmaların ardından toplanma bölgesine gelen gönüllüler, toprak ve taş zeminde uyuyup dinlenme fırsatı buluyor. Dinlenme vakti sona eren gönüllüler çalışmalara kaldıkları yerden devam ediyor.

Yelken Gönüllüleri üyesi Soner Kasap, "Dün gece saat 03.00'ten beri çalışmalara destek veriyoruz. Sahadayız ve devam ediyoruz" dedi.

Toprak ve taş zeminde yatarak dinlenen gönüllülerden Sertaç Soğancı ise, Yelken Gönüllüleri olarak alevleri söndürmek için uğraş verdiklerini, ormanı korumak için ellerinden gelen ne varsa yapmaya hazır olduklarını ifade etti.