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Reis'e Mektup: Devletime küsemem ancak hayallerime küserim

Reis'e Mektup: Devletime küsemem ancak hayallerime küserim

Kaynak : Memurlar.Net
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Reis'e Mektup: Devletime küsemem ancak hayallerime küserim

Öncelikle bu mektubu kaleme aldığım için özür dilerim ancak gariban bir öğretmenin dördüncü kez sözlü sınavda elenmesini Sayın Cumhurbaşkanımın bilmesi ve duyması gerekirdi. Ben devletin öğretmeniyim. Bu yaşıma kadar hakkım olmayan hiçbir şeyi talep etmedim. Hakkım olan bir başarıyı da başkasının haksızca elde etmesi çok zoruma gitti. 2019-2020-2021'de hakkımla elendim çünkü daha yüksek puanlılar vardı, benden daha iyi öğretmenler vardı, kontenjan sınırlıydı. 2022 yılında yurt dışı öğretmenlikte 86 puan aldım, sözlü sınavdaki soruları da cevapladım. 55 kişilik kontenjan için yarıştım. İlk kitabımı da komisyona sundum. Sözlü sınavdan sonra Anadolu Ajansı'na ve Sabah gazetesine özel röportaj da verip hikayemi samimiyetle anlattım. Türk Dili ve Edebiyatı alanı öğretmeniyim ama farklı lisans programlarını da bitirdim. Halen üç lisans programına devam ediyorum. Hafta sonu YKS'ye girdim. Coğrafya bölümünü de okumaya karar verdim. Öğretme ve öğrenme yolculuğumu bir arada yürütüyorum. Sosyal medyada da sürekli bilgi paylaşıyorum. Tekrar özür dileyerek Cumhurbaşkanım Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bir mektup arz etmek istiyorum. Kimileri "Uzun Adam" olarak hitap eder, kimileri "Reis" olarak. Mektubumda "Sayın Cumhurbaşkanım" olarak hitap edeceğim.

Sayın Cumhurbaşkanım! 2002'de Gaziantep Üniversitesi'nde öğrenciydim. Gücünüz ve heyecanınız kısa sürede toplumda hissedildi. O zamanlar siyaseti bilmeyen biri olarak "muhafazakar demokrat" sözünüzü hemen benimsemiştim. 2002'den bu yana hiçbir zaman sapmadım, savrulmadım. Cumhur İttifakı ortaya çıkmadan yıllar önce gönlüm ittifaktan yanaydı. Devletin öğretmeni oldum. Eğitimci olduğum için siyasetçilere yakın olmak için özel bir gayretim olmadı. İlkeli ve samimi gönül verme, hiçbir çıkar gözetmeden desteklemeydi benimkisi. İşimi iyi yapmak önceliğim. 2009'dan beri MEB'de öğretmenim. Aynı heyecan ve istekle derslere koşa koşa girerim. Öğrencilerim şahittir.

Sayın Cumhurbaşkanım! 23 Ekim 2018'deki 2023 Eğitim Vizyonu programına katıldım. Sizi ilk kez yakından gördüm ve dinledim. Bedeniniz yorgun gözüküyordu ancak fikirleriniz ve duygularınız güçlüydü. Her şeye yetişmeniz elbette mümkün değildi. Bizlerin, devletin daima yanında olup yanlış yapmayarak sonuna kadar mesleğimizin hakkını vermemiz gerektiğini düşündüm. Konuşmalarınızı dikkatle dinledim. Öğretmenlikte kariyer düzenlemesi müjdesini ilk kez o programda vermiştiniz. Bugünlerde öğretmenlerde "Başöğretmenlik ve Uzman Öğretmenlik" heyecanı var. Ben de uzman öğretmen olacağım için mutluyum. 1-2 yıl içinde eğitim sistemine ve öğretmenlere olumlu yansımalarının olacağını biliyorum. Akşamları yaptığınız tüm konuşmalarınızı takip ettim. Devletin başkanı olarak size güvenmemiz gerektiğini öğrendim. "Veda Eden İsim" adlı ilk kitabımda da bazı açıklamalarınıza yer verdim. Kısmet olursa, diğer kitaplarımda da geçmişte yaptığınız açıklamalardan bölümler sunacağım okuyucuya.

Sayın Cumhurbaşkanım! Önceki haftalarda şöyle bir açıklamanız olmuştu: "Kağıda basılı kitabı çantanızdan asla eksik etmeyin. Düzenli olarak her gün spora vakit ayırın. Demli bir çay ve kahve eşliğinde yapılan sosyalleşmeyi ihmal etmeyin. Yakın çevrenizden başlayarak tüm şehirleriyle ülkemizi, imkanınız olursa dünyayı gezip görmek, farklı kültürleri tanımak için şartlarınızı zorlayın. Bunları yaptığınızda diğer mecraların önünüzde bambaşka kapılar açtığını göreceksiniz." Evet, ben de şartları zorladım. Yurt dışında ülkemi temsil etmek için yıllardır sınavlara giriyorum. Yurt dışında öğretmenlik yapma hayalim ve hedefim var. Farklı bir ülkede yaşamak, farklı bir öğrenci grubuna ders vermek, farklı kültürler. Tamamen bilgi ve görgü için yurt dışı görevi istedim. Parayla hiçbir işim olmadı bugüne kadar. Devletimi en iyi şekilde temsil edecek gücüm olmasa kendimi de hiç kimseyi de yormam. 42 yaşındayım. Uçağı binmedim hiç. Umay kızımla uçağın hayalini kurduk hep.

Sayın Cumhurbaşkanım! Yurt dışı öğretmenlikte maalesef dördüncü kez başarılı olamadım. Bu hikayede payıma "hayırlısı olsun" düştü hep. Keşke başka hikayelerde başarılı olsaydım. Bu gidişat, amansız bir hastalığın habercisi. Kendimi gerçekleştirme yolunda fırsat ve imkan bulamamak çok üzücü. Layık olamamak çok kırıcı. Başarı duygusunu tadamamak çok yıkıcı. Emeğin karşılıksız kalması çok yorucu. Kurtlar sofrasından çıkamadım... Devlete küsemem. Sadece hayallerime küserim.

Sayın Cumhurbaşkanım! Sonuçların açıklandığı akşam ağlamadım ama o gece rüyamda ağladım. İki arkadaşla itiraz için bir makama gitmişiz. Anlatırken ağlamaya başladım. Sonra yanımdaki arkadaşım... Koltukta oturan kişi şaşırdı. Üzülerek baktı. Bir şey diyemedi. Bir anda yerinden kalktı. Diğer odaya geçti. Saygıdan veya başka bir şeyden. Ama benim gibi insandı. Sonra tekrar geldi. Ağlama bitmişti. Koltukta oturan kişi aynı kişi değildi. Özgüvensiz ve mutsuz birine dönüştü. Kendini ifade edemedi. Sanki kendisi elenmiş gibiydi. O da benim gibi insandı. Rüyada insan görmek... Saygıya ve değere rüyada kavuşmak... İnsana, insanlık dersi her zaman lazım ölmeden."


Sayın Cumhurbaşkanım! 2023 seçimlerinde de en iyi sonucun alınacağına eminim. Ben de geleneksel olarak yine istikrarı destekleyeceğim ama üzülerek belirtmek istiyorum ki AK Parti'nin açılımını unutmuş bazı insanlar. Mülakatla personel alımlarında genel bir memnuniyetsizlik var. Mağduriyetler yaşanıyor. Daha önce de çok kere yazdım, mülakatları kaldırırsanız sadece siz kaldırırsınız. Halkın bu yönde büyük bir talebi var. Hatta iddialı cümleler de kurdum çoğu zaman. Mülakat sorunu çözüldüğünde oy oranınızın yüzde 60'ın üzerinde olacağına da biliyorum. Yurt dışı öğretmenlik mülakat sonuçlarına itiraz etmek zorunda kaldım. Benim için itiraz etmek, devlete karşı gelmek gibi ancak sonuçlarda bir yanlışlık yapıldığını düşünüyorum. 42 yaşımdayım, hiçbir bozulma ve sapma içinde olmamış bir öğretmenim. İtiraz dilekçemde hayatımın her yönünün araştırılmasını talep ettim. Öğretmenlik yaptığım okullardan bilgi alınmasını, sosyal medya hesaplarımın detaylı araştırılmasını, kişisel web sitemin incelenmesini, benimle ilgili basında çıkan haberlerin incelenmesini, CİMER başvurularımın incelenmesini, 2018'de eşimden neden ayrıldığımın araştırılmasını, tüm aile bireylerimin detaylı incelenmesini, sendika bilgilerimin incelenmesini, Veda Eden İsim adlı ilk kitabımın içeriğinin incelenmesini, Bir Milyon Fikir'e yazdığım önerilerin incelenmesini vb. her yönümle detaylı araştırma yapılmasını talep ettim. Sözlü sınavda zarf sorularını da cevapladım. Elenmemde bir yanlışlık olduğunu düşünüyorum. Mektubumu okursanız gerekli araştırma ve inceleme yaptıracağınıza eminim. Anadolu'da yaşayan bir öğretmen olarak tüm sorunları çözecek gücünüzün olduğunu biliyorum. Saygılarımla. Hakkınızı helal ediniz.

Zeki Kara (Karaburç)
Gazeteci - Öğretmen

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