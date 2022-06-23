Nebati: İletişimin artırılması konusunda mutabık kaldık

Bakan Nebati, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan heyeti ile ikili ticari ilişkilerin kolaylaştırılması, sürdürülebilir gelişimi ve yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi konularını ele aldıklarını belirtti.

Bakan Nebati, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemize resmi ziyarette bulunan Suudi Arabistan heyetinin Ticaret ve Enformasyon Bakanı Sn. Majid Abdullah Al Qasabi ve Yatırım Bakanı Sn. Khalid Bin Abdulaziz Al Falih ile bir araya geldik.

Ülkelerimiz arasındaki ikili ticari ilişkilerin kolaylaştırılması, sürdürülebilir gelişimi ve yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi hususlarında verimli bir görüşme gerçekleştirerek somut ortaklılar için iletişimin artırılması konusunda mutabık kaldık."