Faiz kararı öncesi dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar/TL 17.34 seviyesinden, Euro ise 18.35 TL'den işlem görüyor
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 23 Haziran 2022 09:22
Dolar/TL güne 17.34 seviyesinden başladı. Euro ise 18.35 TL'de yer alıyor.
Bugün saat 14.00'te Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit bırakması bekleniyor.
Çeyrek altın ne kadar?
Altın, Fed Başkanı Jerome Powell'ın Senato'ya yaptığı konuşmasında Fed'in enflasyonla mücadeledeki kararlılığını ifade etmesiyle hafif geriledi.
Ons altın yüzde 2 düşerek 1.832.91 dolara indi.
Altının gramı 1.021 liradan satılırken, çeyrek altın 1.670 lira Cumhuriyet altını da 6.663 liradan satılıyor.Bugün gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında, anketler ne diyor? Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız