Vekilsiz yapılan marka-patent başvurularının yarıdan fazlası reddediliyor

Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut, "Türkiye'de vekilsiz yapılan marka-patent başvurularının yaklaşık yüzde 60'ı iptal oluyor." ifadelerini kullandı.

Akbulut, yaptığı yazılı açıklamayla, marka-patent başvuru süreçleri ve detaylarına ilişkin bilgi verdi.

Sınai mülkiyet korumasının esas olarak tescil yoluyla elde edildiğini belirten Akbulut, zorunluluk olmamasına rağmen tescilin ürün üzerindeki hakları ispatladığını ve ihlali engellediğini aktardı.

Bir markanın tescil ettirilmesinin, benzer ya da taklit bir marka ile ihtilaf oluşması halinde hak sahibine güçlü bir koruma sağladığının altını çizen Akbulut, şunları kaydetti:

"Sahibine tek başına kullanma hakkı ve izinsiz kullanılmasını önleme yetkisi veren sınai mülkiyet haklarının (marka, patent ve tasarım) koruması, başvuru aşamasından tescil belgesi alana kadar tüm süreçler, uzmanlık gerektiren, hukuk geçmişi olan marka ve patent vekilleri aracılığıyla yürütülmesi gereken işlemlerdir. Başvuruda, vekiller, hak sahiplerine zaman ve maliyet yönünden ciddi avantajlar sağlıyor. Ülkemizde 1995 yılından geçtiğimiz yılın sonuna kadar başvurusu yapılan 2 milyonun üzerinde marka, 300 bin civarında patent ve faydalı model ve 900 bin civarında tasarım başvurusu bulunuyor.

Yapılan her bir başvuru bilinen klasik yöntemlerin dışında fark yaratan, marka unsuru olan, ülkemizin dünya pazarlarına tescilli ürünlerle katma değer oluşturan ve ülke ekonomisine katkı sağlayan unsurlardır. Başta işletme sahiplerinin ticari faaliyetlerini koruma ve ülke ekonomisine katkı sunma noktasında böylesine önemli bir hususta hata veya yanlış yapma lüksümüz bulunmamaktadır. Fakat başvuruların tescil süreçlerini incelediğimizde konusunda uzman vekillerle çalışılması gerektiği gerçeğini bir kez daha gözlemliyoruz."

- "Türkiye'de her beş ihracatçımızdan dördü tescilsiz ihracat yaptığı için risk altında"

Akbulut, yanlış sınıflarda başvuru yapılması, sürelerin takip edilmemesi, uzun süren itiraz ve tescil süreçlerinin sağlıklı bir şekilde sonlandırılmaması gibi nedenlerle başvuruların belli bir kısmının tescil edildiğini bildirerek, "Bu orana, konusunda uzman bir vekille çalışmak yerine en büyük katkının 'Ben bilirim, ben yaparım.' mantığı ile yaklaşan bireysel başvuruların sebep olduğu gözlenmektedir. Bu nedenle vekilsiz yapılan başvuruların yaklaşık yüzde 60'ı iptal oluyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki KOBİ'lerin geliştirdiği her ürünü ticarileştirebildiğinin altını çizen Akbulut, şu bilgileri verdi:

"Ancak ürünlerin koruma altına alınması konusunda bazı eksikliklerimiz var. Özellikle geliştirdiğimiz ürünün başvuru süreçlerini iyi takip etmemiz gerekiyor. Bu konuda sınai mülkiyet hakları konusunda faaliyet gösteren sektör profesyonellerinden faydalanmamız son derece kıymetli. Patentli ve markalı ihracat, kilogram başına katma değeri artırıyor. Türkiye'de her beş ihracatçımızdan dördü tescilsiz ihracat yaptığı için risk altında, risksiz ihracat ve katma değeri yüksek ticaret rakamları için sektör profesyonellerinden yararlanılması gerek."