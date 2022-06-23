Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İngiltere Dışişleri Bakanı Truss'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss'la görüştü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 23 Haziran 2022 10:32
Cumhurbaşkanı Yardımcılığından yapılan açıklamaya göre, dün akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde, ikili ve çok taraflı düzeyde çeşitli konular ele alındı.
Truss'ı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Oktay, görüşmenin her alanda ilişkilerin daha da gelişmesine imkan sağlayacağını belirtti.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız