Hanefi Avcı'nın rütbeleri geri alınacak
Hakkında 7145 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un ilgili maddesi gereğince soruşturma yürütülen emekli Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın rütbelerinin geri alınmasına karar verildi. Kararın Avcı'ya tebliğ edilmesinin ardından emekli polis kimliği ve silahı da geri alınacak.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 23 Haziran 2022 11:03
Edinilen bilgiye göre, hakkında 7145 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 26. Maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 35. Madde doğrultusunda soruşturma yürütülen emekli Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın rütbelerinin geri alınmasına karar verildi.
Kararın Hanefi Avcı'ya tebliğ edilmesi ile emekli polis kimliği ve silahı da geri alınacak.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız