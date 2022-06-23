Erdoğan'dan Mahmut Ustaosmanoğlu için taziye mesajı

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefatı sonrası siyasilerden ve tüm çevrelerden taziye mesajları gelmeye başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da taziye mesajı yayınladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Ömrünü İslam'a vakfeden, ülkemizin manevi rehberlerinden Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi'ye Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, talebelerine ve tüm sevenlerine sabr-ı cemil diliyorum. Mekanı cennet olsun." dedi.