Erdoğan'dan Mahmut Ustaosmanoğlu için taziye mesajı
Nakşibendi Tarikatı'na bağlı İsmailağa Cemaati'nin lideri 93 yaşındaki Mahmut Ustaosmanoğlu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da taziye mesajı yayınladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 23 Haziran 2022 11:13
Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefatı sonrası siyasilerden ve tüm çevrelerden taziye mesajları gelmeye başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da taziye mesajı yayınladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Ömrünü İslam'a vakfeden, ülkemizin manevi rehberlerinden Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi'ye Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, talebelerine ve tüm sevenlerine sabr-ı cemil diliyorum. Mekanı cennet olsun." dedi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız