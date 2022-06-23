Başkent'te 'Çiçeğim Takas' uygulaması başlıyor

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, EGO Genel Müdürlüğü ve ANFA Bitki Evi iş birliğiyle açılacak stantlarla ücretsiz çiçek takası ve toprak değişimi imkanını sağlanacak.

Açıklamada, uygulamanın 27 Haziran Pazartesi günü Batıkent Metro İstasyonu'nda başlayacağı kaydedildi.