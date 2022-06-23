e-YDS 2022/8 İngilizce sınava giriş belgeleri açıklandı
ÖSYM internet sitesinden e-YDS 2022/8 İngilizce sınava giriş belgeleri açıklandığını duyurdu
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 23 Haziran 2022 14:10
YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı
DUYURU
(23 Haziran 2022)
e-YDS 2022/8 İngilizce Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
25 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2022/8 İngilizce adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 23 Haziran 2022 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
DİKKAT!
25 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2022/8 İngilizce için adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
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