Denizli'de 8 milyon yıllık hayvan fosilleri bulundu

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, Tavas ilçesinde, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet İhsan Aytek ve ekibince keşfedilen fosil lokalitesinde kurtarma kazıları yürütülüyor.

Genel Müdürlüğün izniyle yürütülen çalışmalar kapsamında aralarında fil, gergedan, zürafa, at, antilop, ceylan, sırtlan ve karıncayiyen gibi hayvanlara ait olduğu düşünülen kalıntılara ulaşıldı.

İlk bulgular, alanda 15 farklı hayvan türü olduğunu gösterirken, fosiller üzerinde yapılacak çalışmalarla hayvanların türleri net olarak belirlenecek.

Fosillerin yaklaşık 8 milyon yıllık olduğu, bölgedeki çalışmaların sürdüğü öğrenildi.