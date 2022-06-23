Cenk Tosun, Beşiktaş'a doğru!
Beşiktaş, Cenk Tosun'u yeninden kadrosuna katmaya hazırlanıyor. 31 yaşındaki milli oyuncu, siyah-beyazlı kulüp ile anlaşma aşamasına geldi.
Beşiktaş yeni sezon öncesi ikinci transferini gerçekleştiriyor...
İlk olarak Romain Saiss ile anlaşma sağlayan siyah-beyazlılar, Cenk Tosun'u yeniden kadrosuna katıyor.
31 yaşındaki oyuncu ile görüşmelerini sürdüren Beşiktaş, transferi gelecek hafta resmiyete kavuşturmayı planlıyor.
🤝TRANSFER HABERLERİ
Siyah-beyazlılar serbest durumda olan 30 yaşındaki futbolcuya bonservis bedeli ödemeyecek.
Beşiktaş, Cenk Tosun ile 2 yıllık sözleşme imzalanacak.
2014-2015 sezonunda Beşiktaş'ın Gaziantepspor'dan kadrosuna kattığı Cenk Tosun, 2018 Ocak ayında 22 milyon Euro bonservis bedeli ile Everton'a transfer oldu.
2020/2021 sezonunun 2. yarında kiralık olarak yeniden Beşiktaş'ta forma giyen 31 yaşındaki forvet, yaşadığı sakatlık sonrası Everton'a geri döndü
Cenk Tosun, geçen sezon İngiliz ekibi 2 maça çıktı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız