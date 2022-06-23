Yaz tatilini fırsat bilip okullarını boyadılar

Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu yöneticileri, 2022-2023 eğitim öğretim dönemi öncesi okullarını boyama kararı aldı. Okul Müdürü Hüseyin Erdem ve okul idari personeli ellerine aldıkları fırça ile okulu boya ve badana yaptı.

Okulun boyanmasında emeği geçen personellere teşekkür eden Okul Müdürü Hüseyin Erdem, " Okulumuzun boya ve badanasında sıkıntılar olduğunu gördük, bazı fiziki iyileştirmelere ihtiyaç duyduk. Hem devletimizin verdiği imkanlarla hem de kendi imkanlarımızla personelimizle beraber okulumuzu 2022-2023 eğitim öğretim yılında öğrencilerimizin güzel ve nezih bir ortamda ders görmesi için hep beraber çalıştık. Okulumuzun fiziki imkanlarını iyileştirdik. Okulumuz eğitim öğretime hazır bir şekilde öğrencilerimizi bekliyor olacağız. Öğretmenlerimiz yaz tatilinde olduğu için burada yoktu ama idareci arkadaşlarımız burada olduğu için onlar bizlere yardımcı oldu. Herkes elinden geldiği kadar katkı sunmaya çalıştı." dedi.