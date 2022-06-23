Çaldığı akülü aracı taşıyamayınca sürüp uzaklaştı

Sivas'ta yaşanan ilginç bir hırsızlık görenleri hayrete düşürdü. Edinilen bilgilere göre olay Mehmet Paşa Mahallesi Kongre Caddesinde meydana geldi. H.Y' çocuğuna ait 8 bin lira değerindeki akülü arabayı sokakta bulamayınca polis ekiplerinden yardım istedi. Polis ekipleri olay yerine gelerek inceleme başlattı. Ekipler binanın güvenlik kamerasını izlediklerinde büyük bir şaşkınlık yaşadı. Görüntülerde kimliği henüz belirlenemeyen hırsızın apartmanın önündeki akülü otomobili kucaklayarak götürmeye çalıştığı, aracı kaldıramayınca sinerek sürüp uzaklaştığı görüldü. Hırsızın pişkin tavırları dikkat çekti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.