Karadeniz Teknik Üniversitesine engelli sürekli işçi alınacak
Karadeniz Teknik Üniversitesine (KTÜ) 3 engelli sürekli işçi alınacak.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 23 Haziran 2022 19:28
Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, hasta bakımı ve temizliği hizmetleri ile beden işçisi olarak 3 engelli istihdam edilecek.
Sürekli işçi statüsüne başvurular, 27 Haziran 2022'ye kadar Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacak. Kura çekimi ise 7 Temmuz'da noter huzurunda gerçekleştirilecek.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız