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Hayali olan inşaat mühendisliğini 58 yaşında kazandı, 63 yaşında kep attı

Elazığlı 63 yaşındaki Sultan Kürkçü, 19 yaşındayken Ankara Üniversitesi Basın Yayın ve İletişim Bölümünü son sınıftayken evleneceği için bıraktı. Bu süreçte iki çocuğu olan ve Açıköğretim Fakültesi İktisat Bölümünü bitirip harita teknisyeni olarak devlet kurumunda çalışan Kürkçü, 63 yaşında çok sevdiği inşaat mühendisliği bölümünü kep atarak bitirmenin mutluluğunu yaşadı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 23 Haziran 2022 20:53
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Hayali olan inşaat mühendisliğini 58 yaşında kazandı, 63 yaşında kep attı

Elazığlı Sultan Kürkçü'nün okuma azmi herkese örnek olacak cinsten ilerledi. 22 yaşındayken Ankara Üniversitesi Basın Yayın ve İletişim Bölümü son sınıfında olan Kürkçü, evleneceği için eğitimini yarıda bırakma kararı aldı. Bu süreçte, dünya evine girip 2 de çocuğu olan Kürkçü, eğitim hayatına ara vermek istemedi ve Açıköğretim Fakültesi İktisat Bölümünden 37 yaşında mezun oldu. Bir devlet dairesinde harita teknisyeni olarak da görev yapan Kürkçü'nün çocuklarından biri doçent diğeri de eczacı oldu. Hayatının her evresinde inşaat mühendisi olma hayali kuran Kürkçü, bu hayalini gerçekleştirmek için 2018'de üniversite sınavlarına girdi. İyi bir puan alan Kürkçü, Fırat Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü kazandı. Torunları yaşındaki sınıf arkadaşları ile tatlı bir rekabete giren Kürkçü, azimle çalışıp 4 yılın sonunda mezun olmaya hak kazandı. Kepini atarak hayalini gerçeğe dönüştüren Kürkçü, istenmesi halinde yaşın bir öneminin olmadığını herkese bir kez daha kanıtladı. Diplomasını alan ve hedefinin yüksek lisans olan Kürkçü, oğluna sarılarak gözyaşları içerisinde mezun olmanın mutluluğunu yaşadı.

"Uzun süren bir maraton koştum"

Okuma serüvenini anlatan 63 yaşındaki Sultan Kürkçü, "Okumaya 1978 yılında Ankara Üniversitesinde Siyasal Bilimler Basın ve Yayın Yüksekokulunda başladım. Son sınıfta okulu bıraktım. Son sınıfta bırakınca mecburen Elazığ'a dönmek zorunda kaldım. Elazığ'a geldikten sonra çalışma hayatım devam ediyordu. Orman Bölge Müdürlüğünde harita teknisyeni olarak çalışıyordum. Çizim olduğu için bana en yakın dal inşaat mühendisliğiydi. Mühendislik Fakültesinde de başarılı olacağımı düşünüyordum. Onun için inşaat mühendisliğini seçtim. İnşaat mühendisliğine 2018 yılındaki aftan yararlanıp geldim. Okul sürecinde yaz okulu oldu, normal eğitim oldu. Uzun süren bir maraton koştum. Çabaladım, çalıştım ama yeterli oldu mu bilmiyorum. Çok sevinçliyim. Benim için bir hayaldi ben bitirebileceğimi bile düşünemiyordum. Çünkü benimle çok çok genç bir nesille bir aradaydım. Onların bana bakış açısı nasıl olacak bana yaklaşımları nasıl olacaktı ve nasıl bir tavır sergileyeceklerinden hiçbir fikrim yoktu. Onlar bana ön yargılıydı belki ben onlara önyargılıydım. Ama o çocuklarla tanışıp beraber okuduktan sonra bütün bu önyargılar yıkıldı gitti. Gördüm ki milletin boş dediği Z kuşağı boş değilmiş. Kendilerine nasıl davranılıyorsa onlarda o şekilde karşılığını verebiliyor" dedi.

"Okumak isteyenler hiçbir zaman bıkmasınlar"

Çok mutlu olduğunu ifade eden Kürkçü, "Bazen dersler anlatılmaz yaşamak lazım, şuan da o duyguyu yaşıyorum. Çok sevinçli ve mutluyum. Bundan sonraki hedefim de yüksek lisans var. Ne kadar başarılı olabilirim o konuda hiçbir fikrim yok ama hedefim yüksek lisans. Okumak isteyenler hiçbir zaman bıkmasınlar. Tökezledikleri ve düştükleri yerde yeniden toparlanıp ayağa kalksınlar. Hiçbir şey ben yapamam demekle olmuyor. Başarırım dediğiniz zaman zorda olsa uzun bir yolda olsa başarırsınız. Gerçekten farklı bir duygu. Okudukça daha çok sevdim ve adapte oldum. Hocalarımın bana çok büyük bir katkısı var. Hepsine çok çok teşekkür ederim. Tüm hocalarıma minnettarım. Çünkü bana karşı çok büyük bir sabır ve anlayış gösterdiler. Konuları anlamadığım yerlerde tekrarlar yaptılar ben anlayıncaya kadar anlattılar. Aynı şekilde sınıf arkadaşlarım hep yardımcı olmaya çalıştılar. En büyük teşekkürü aileme borçluyum. Çünkü onlar olmasaydı ben okuyamazdım" ifadelerini kullandı.

"Annemin mezuniyeti demek bile ayrı bir mutluluk verici bir durum"

Sultan teyzenin oğlu Doç. Dr. Burak Kürkçü ise "Bugün annemin mezuniyeti için Elazığ'a geldim. Normalde Ankara'da yaşıyorum. Bu güzel günü kaçırmamak için bugün burada bulundum. Annemin mezuniyeti demek bile ayrı bir mutluluk verici bir durum. Hele hele bunun inşaat mühendisi olarak mezun olacak olması onun da tam olarak dünya mühendis kadınlar gününe denk gelmesi benim için çok mutluluk ve heyecan verici bir şey. Herkesin bu durumu tatmasını isteyeceğim bir heyecan ve mutluluk" diye konuştu.

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