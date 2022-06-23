Bakan Kirişci: Evi tahliye edilenlere 3 bin TL nakdi ödeme yapılacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Muğla Afet Koordinasyon Merkezi'nde yangınla ilgili son durumu gazetecilerle paylaştı.

Kirişci, yaptığı açıklamada, millet olarak zor günlerde böyle bir dayanışmayı sergiliyor olmanın anlamlı ve önemli olduğunu söyledi.

Yangının kısa sürede söndürülmesi için çalıştıklarını belirten Kirişci, "Ümitsiz değiliz, çalışmalarımızı yarın da aynı kararlılıkla sürdüreceğiz. Temennimiz bu yaşamız olduğumuz hadisenin kısa zamanda olumlu bir şekilde neticelenmesidir. İnşallah bunu yarın rüzgar eğer bu kadar şiddetli olacak bilgisini almamış olsaydık daha fazla ümitvar olacaktık. Ama ümitsiz değiliz, yarın da çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz." diye konuştu.

Tüm personele ve basın mensuplarına da teşekkür eden Kirişci, herkesin çalışmalara emek verdiğini, katkı sunduğunu ifade etti.

Bakan Kirişci, "Bu arada kendileri burada yok ama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın burada bazı ailelere değil, ihtiyaç sahibi bütün ailelere, tahliye edilen evleri karşılığında 3'er bin lira nakit olarak ödeme işlemleri de gerçekleştirilmiştir. Bakanlığımızın ve dolayısıyla hükümetimizin bu faaliyetini de paylaşmak isterim." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bilgilendirme sırasında eksiklikleri sorumlu müdürlere sorup, giderilmesi konusunda talimat verdi.