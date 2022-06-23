Bakan Koca: Marmaris'teki yangından 29 kişi etkilendi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Marmaris'te meydana gelen orman yangınından 29 kişinin etkilendiğini, bunlardan 2'sinin tedavisinin sürdüğünü açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 23 Haziran 2022 23:42
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Muğla'nın Marmaris ilçesindeki yangına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bakan Koca şu sözleri kullandı:
"Muğla'nın Marmaris ilçesi Hisarönü Bördübet mevkiinde meydana gelen orman yangınında, son durum itibariyle yangından 29 kişi etkilendi. 12 kişi olay yerindeki ambulanslarla hastaneye nakledildi, 17 kişi ise nakle ihtiyaç duymadı. Hastanede tedavisi devam eden 2 kişi var."Marmaris'teki orman yangınının failini özel ekip yakaladı Yangının duman ve külleri Marmaris ilçe merkezine ulaştı Bakan Soylu: Marmaris'teki yangında sabotajcı itiraf etti CNN TÜRK ekibi Marmaris'te alevlerin ortasında kaldı Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız