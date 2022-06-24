24 Haziran 2022'den önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kırgızistan'da Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Konsey Toplantısı ve TÜRKPA 11. Genel Kurul Toplantısı'na katılacak.

(Çolpon-Ata)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin "Hizmette 3. Yıl" sunumuna katılacak, Arnavutköy Kültür Merkezi'ni ziyaret edecek, Büyükçekmece sahil çalışması ile Ambarlı Liman Yolu Caddesi yapımını inceleyecek, Beylikdüzü Yaşam Vadisi ile Beylikdüzü Galeri Ekrem İmamoğlu Koleksiyonu'nu ziyaret edecek.

(İstanbul/11.00/14.30/15.30/16.00/16.20/17.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Isparta'da çeşitli programa katılacak ve ziyaretlerde bulunacak.

(Isparta/11.00-17.00)

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İhsan Fazlıoğlu Kütüphanesi'nin açılışına katılacak, Tekirdağ Valiliğine ziyarette bulunacak, Tekirdağ İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na iştirak edecek.

(İstanbul/10.30/Tekirdağ/14.00/14.15)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kültepe Ekonomi Zirvesi-2022'ye katılacak, Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığını ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Kayseri/10.30/14.45/15.15/15.45)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Dijitalist 2022 Kongresi'ne, Ziraat Katılım Milli Teknoloji Hamlesi Açık Kaynak Kod Uygulaması Tanıtım Programı'na, KOSGEB Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı Tanıtımı ve İş Birliği Protokolü İmza Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/10.00/14.00/16.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haziran ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi ile imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4-Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı hizmet, perakende, ticaret ve inşaat güven endeksleri ile 2021 yılı ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Afganistan'ın Paktika vilayetinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından başlatılan kurtarma ve yardım çalışmaları takip ediliyor.

(Paktika)

SPOR

1- Modern Pentatlon 2022 Dünya Kupası Finali, erkeklerde yarı final mücadelesiyle sürecek.

(Ankara/10.05)

2- Galatasaray Futbol Takımı'nda teknik direktörlüğe getirilen Okan Buruk için Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in de katılımıyla imza töreni düzenlenecek.

(İstanbul/11.00)