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Mahalle arasında drift atan sürücüyü dövüp otomobilini devirdiler: 4 gözaltı

Ankara'nın Mamak ilçesinde drift atan otomobilin önünü kesen mahalleli sürücüyü darp ederek otomobili devirdi. Sürücü ile kalabalık arasında çıkan kavgada ise 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 24 Haziran 2022 07:10
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Ankara'da, mahalle arasında drift atan otomobili durdurarak deviren kalabalık ile sürücü arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada sürücü darp edilirken 4 kişi gözaltına alındı. Olay anı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

SÜRÜCÜYÜ DÖVÜP OTOMOBİLİ DEVİRDİLER

Olay, saat 19.00 sıralarında Mamak ilçesi Demirlibahçe Mahallesi 130 Sokakta meydana geldi. İddiaya göre mahalle sakinleri, 06 HA 545 plakalı otomobilin sürücüsü K.D.'yi, daha önce kendi üzerlerine otomobil sürdüğü gerekçesiyle durdurdu. Sürücü K.D.'yi otomobilden indirdikten sonra darp eden ekip, daha sonra otomobilini devirdi.

SÜRÜCÜ GRUBA BIÇAKLA SALDIRDI

K.D., evden aldığı ekmek bıçağı ile kalabalık gruba saldırdı. Olay anı, çevredeki güvenlik kameraları ve vatandaşların cep telefonları tarafından kaydedildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda emniyet ve sağlık ekibi sevk edildi. Emniyet ekipleri, kalabalık grubu yatıştırarak K.D. ve babası A.D. ile olaya karışan M.Ç. ve Y.Ç.'yi gözaltına aldı. Otomobil, trafik ekipleri tarafından çekilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"MAHALLELİ DAYANAMADI"

Mahalle sakinlerinden Hasan Çanakkaleli, "Arabayla mahalle aralarında geziyor. Kalabalık bir mahalle burası. İnsanlar diyor ki, yapma etme. Ama söz dinlemiyor. Bütün milletin gırtlağına geldi. Mahalle halkı en sonunda dayanamayıp çocuğu aracın içinden aldı. Halk arabayı devirdi" dedi.

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